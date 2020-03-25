誰傳誰？西班牙留學生與「超毒土耳其團」同機　這班機已15人染疫

▲案213男學生與土耳其旅遊團同機，返國兩天後也發病確診。（示意圖／pakutaso，示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎讓全球淪陷，台灣也出現留學生逃難潮！中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布又新增20例境外移入確診病例，其中案213為先前已確診的3名西班牙留學生同校系學生，但巧的是，他於3/13返國時，與群聚累積14人的「超毒土耳其旅行團」搭乘同班機，等於該班機已有15人染疫。

國內從15日開始發現一團土耳其旅行團有成員確診，他們從3/4到土耳其，曾經在杜拜轉機，13日返國，全團17人總計有13人確診，分別為案56、57、65、66、67、68、69、70、73、81、82、83、94，另外4人則排除感染。20日再添1人感染，為案122，但不是同團成員，因返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離。個案於3/16發病，經就醫採檢後確診，整起群聚感染人數達到14人。

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▲社區防疫組副組長莊人祥認為，西班牙留學生應是在西班牙當地感染機率較高。（圖／記者李毓康攝）

至於與發生群聚感染的土耳其旅遊團搭乘同班機染疫的案213，是在西班牙就讀牙醫系的20多歲台籍男姓，返台後被列為接觸者並進行居家隔離，於3/15出現發燒症狀、24日確診，相關接觸者皆居家隔離中。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，案213返台時與土耳其旅遊團同一個班機，並坐在案57的前後兩排，直到案57確診後，他即被列為密切接觸者進行居家隔離。後續再追蹤西班牙留學生群聚，才知道他也是西班牙牙醫系學生，「目前被認為應該是在西班牙當地感染機率比較高。」

目前指揮中心已針對西班牙牙醫系返國者共檢驗39人，有35人呈陰性、4人為陽性。而確診者分別為案58、64、80及24日確診的案213。