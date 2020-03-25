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股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

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▲▼中央銀行、金管會及國安基金救市三支箭齊發，3/20台股一掃陰霾應聲大漲，盤中漲點超過500點，一舉收復9000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎疫情導致全球股市競相跳水，甚至觸動熔斷機制，恐慌情緒的上升摧毀了投資人持股的信心，也導致市場波動加劇；暴漲暴跌已成為全球股市的日常，專家們都說危機入市，但機會來了該如何掌握、年初指數來到高點12197，但在二個多月後，卻出現重大的轉折，這時侯是否可以買股也是投資人關心的話題。

日盛證券總經理黃進明表示，3月以來美股一日的漲跌點動不動就1~2仟點，這在過去要花一段時間的交易日才能累積上揚或下跌的幅度，現在則在一個交易日就完成。當股市出現非理性的大跌甚至超跌時，長線的投資人可以開始考慮分批進場。他建議，投資人可以利用「日盛Online」APP─財報模範生功能進行「擇優」，找出體質好的公司，好財報的公司不論在營益率、EPS、ROE、殖利率、營收成長率等表現相對出色，分數愈高代表公司整體營運績效越好，所謂漲時重勢，跌時重質，當利空因素逐漸淡化時，有基本面支撐的個股，屆時反彈的速度就會快，並且逐步回到原本的軌道。

請繼續往下閱讀...

另外，投資人還會想了解股票應該何時買進最安心，黃進明指出，隨著疫情的漫延，台股跟著上演「跳樓拍賣」，加權指數從高檔至今已回檔二成多，投資價值已慢慢浮現。關於「擇時」的問題，投資人可利用「蛛網理論」再參考「日盛Online」App裡的合理股價功能，「合理股價功能」是透過學術上權威的四大股價理論模型推算，國際上具有影響力的投資機構以及巴菲特都以此模型為依據，推算合理股價

日盛證券表示，「日盛Online」App合理股價功能是依據每檔個股的產業發展趨勢，並參考過往的財務數據與股利發放模式，研判出該檔個股未來可能的獲利能力與股利發放金額；再利用學術理論計算出投資者的必要報酬率，將該公司未來的價值折現至目前，推論出該公司應有的合理價值。

日盛證券指出，台股屬淺碟型市場，遇到突如其來的大利空，更容易加重跌勢，投資人此時心態上容易失去理性，進而影響判斷，不妨檢視手中持股，汰弱擇強，並保有適當的現金，待疫情緩和時，選擇具有產業前景及在該產業領域中具有競爭優勢，財報佳的企業投資

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