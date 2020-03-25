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懷胎9月也要搶衛生紙！　「羊水突然破了」她在超市走道生下寶寶

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲孕婦瘋搶衛生紙，竟然直接在超市走道生產。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成人心惶惶，美國也出現民眾前去超市搶購物資的亂象，密蘇里州一名女子挺著孕肚前去超市搶購衛生紙時，突然羊水破裂，店家緊急向消防隊求助，並用床單隔開人群為她保有隱私空間，最後順利生下寶寶，店內所有人員響起了一陣歡呼。

事件19日發生在當地一間連鎖超市沃爾瑪(Walmart)，一名懷胎9月的孕婦因為疫情的關係，即使快要臨盆也跑去搶購衛生紙，結果真的在擺放衛生紙的走道上生產。商店經理欣克爾(Jessica Hinkle)表示，女子告訴她羊水破了後，她立即舉起床單在旁阻擋人群，而一名店內顧客剛好是護士，在對方與消防員的幫助下，45分鐘後順利生下嬰兒。

欣克爾表示，「我其實是很怕血的人，但是這是我的職責，用床單來控制人群，確保沒有閒雜人等侵犯到這名可憐女士的隱私」，而生產期間幾乎整間店顧客都在幫忙加油，孩子生出的那刻所有人都歡呼了起來，「那是一個美好的時刻，經歷過這一切後，最後抱著一名嬰兒出來，感覺一切都圓滿了。」

為了保護當事人身分，所以沒有對外透露女子身分以及相關資訊，不過欣克爾說，後來她有和對方聯絡，母親和寶寶的情況一切良好。美國疫情持續擴散，目前確診人數已達目前確診已經達5.3萬例、696死，單日死亡人數高達163起，創下目前單日死亡人數最多的紀錄。

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