第二波紓困重點懶人包／經部提供水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

▲行政院拍板400億加碼紓困案，經濟部針對受影響企業提供水電費減免等優惠。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，許多企業也面臨景氣寒冬，行政院昨（24）日拍板400億元加碼紓困案，經濟部也規劃紓困與振興產業方案，希望幫助企業或個人度過經濟難關，《ETtoday新聞雲》特別整理出七大QA，讓您一次看懂。

Q1.新冠肺炎疫情衝擊國內消費信心，不少企業面臨抽單或是沒客人上門消費，是否有水電費優惠？

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A.企業提供水電費減免方案

經濟部規劃，受衝擊企業可在水電費用上獲得減免。水費減免5%，每家每月上限5000元；電價方面，針對低壓用戶，包括服務業及中小企業祭出折扣10%優惠，每月扣免上限10萬元，另外針對中大型的高壓用電戶，則降低契約容量減收基本電費，兩年內恢復免收手續費。

Q2.新冠肺炎確診病例個案愈來愈多，民眾為防疫在家自行開伙，是否有能源相關的優惠？

A.全民也有天然氣及桶裝瓦斯優惠

為體恤民生需求，經濟部加碼調降天然氣5%及桶裝瓦斯每公斤5元，以每桶20公斤的桶裝瓦斯計算，現價一桶約700元，可降價100元變600元。

▲經濟部長沈榮津表示，政府放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請紓困。（圖／記者林敬旻攝）

Q3. 企業在疫情期間擔心銀行抽銀根，對於舊有貸款，是否有展延或利息補貼措施？

A.針對受疫情影響企業，政府祭出舊貸展延與優惠利息補貼

舊貸展延部分，過去是企業自行與銀行協商展延還本，這次由政府針對受災企業，補貼金融機構辦理利息減免，為期一年，補貼利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率（1.06%）計算，每家利息補貼上限也是22萬元，期間免收保證手續費。

Q4. 在疫情期間企業因為現金流不足，無法支應人事與租金等開銷，是否有紓困貸款方案？

A.政府提供企業營運資金貸款

只要企業不減薪、不裁員，如需營運周轉金，針對營運貸款的利息補貼，政府提供十成信用保證，與貸款利息補貼六個月，補貼利率按中華郵政2年期定期儲金機動利率加1％（2.095%）計算，每家上限為5.5萬元，期間免收保證手續費。

Q5. 在疫情期間，企業想要設備升級或是加強員工訓練欠缺資金，是否有振興貸款方案？

A. 政府提供80%至90%信用保證

經濟部提供振興貸款利息補貼最高1.095%(期限1年)，每家補貼上限22萬元。

▲為體恤民生需求，經濟部加碼調降天然氣5%及桶裝瓦斯每公斤5元。（圖／資料照）

Q6. 企業如果有防疫需求欠缺資金，是否還有其他方案協助？

A.政府提供信保專款100億，協助企業申貸1000億元。

Q7. 如何定義受影響企業？什麼樣的企業才能申請紓困？

A.依據經濟部提報的子法，凡是受到疫情衝擊，針對企業界不限行業別、無論企業規模大小都能申請，台商方面只要在台依法登記或有稅籍者，亦能適用。

經濟部也放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請，比較基期則是「二擇一」，可與去年同期比，或是前六個月平均值相比。