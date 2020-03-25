　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

第二波紓困重點懶人包／經部提供水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院拍板400億加碼紓困案，經濟部針對受影響企業提供水電費減免等優惠。（圖／經濟部提供）

▲行政院拍板400億加碼紓困案，經濟部針對受影響企業提供水電費減免等優惠。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，許多企業也面臨景氣寒冬，行政院昨（24）日拍板400億元加碼紓困案，經濟部也規劃紓困與振興產業方案，希望幫助企業或個人度過經濟難關，《ETtoday新聞雲》特別整理出七大QA，讓您一次看懂。

Q1.新冠肺炎疫情衝擊國內消費信心，不少企業面臨抽單或是沒客人上門消費，是否有水電費優惠？

請繼續往下閱讀...

A.企業提供水電費減免方案
經濟部規劃，受衝擊企業可在水電費用上獲得減免。水費減免5%，每家每月上限5000元；電價方面，針對低壓用戶，包括服務業及中小企業祭出折扣10%優惠，每月扣免上限10萬元，另外針對中大型的高壓用電戶，則降低契約容量減收基本電費，兩年內恢復免收手續費。

Q2.新冠肺炎確診病例個案愈來愈多，民眾為防疫在家自行開伙，是否有能源相關的優惠？

A.全民也有天然氣及桶裝瓦斯優惠
為體恤民生需求，經濟部加碼調降天然氣5%及桶裝瓦斯每公斤5元，以每桶20公斤的桶裝瓦斯計算，現價一桶約700元，可降價100元變600元。

▲經濟部長沈榮津表示，政府放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請紓困。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長沈榮津表示，政府放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請紓困。（圖／記者林敬旻攝）

Q3. 企業在疫情期間擔心銀行抽銀根，對於舊有貸款，是否有展延或利息補貼措施？

A.針對受疫情影響企業，政府祭出舊貸展延與優惠利息補貼
舊貸展延部分，過去是企業自行與銀行協商展延還本，這次由政府針對受災企業，補貼金融機構辦理利息減免，為期一年，補貼利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率（1.06%）計算，每家利息補貼上限也是22萬元，期間免收保證手續費。

Q4. 在疫情期間企業因為現金流不足，無法支應人事與租金等開銷，是否有紓困貸款方案？

A.政府提供企業營運資金貸款
只要企業不減薪、不裁員，如需營運周轉金，針對營運貸款的利息補貼，政府提供十成信用保證，與貸款利息補貼六個月，補貼利率按中華郵政2年期定期儲金機動利率加1％（2.095%）計算，每家上限為5.5萬元，期間免收保證手續費。

Q5. 在疫情期間，企業想要設備升級或是加強員工訓練欠缺資金，是否有振興貸款方案？

A. 政府提供80%至90%信用保證
經濟部提供振興貸款利息補貼最高1.095%(期限1年)，每家補貼上限22萬元。

▲為體恤民生需求，經濟部加碼調降天然氣5%及桶裝瓦斯每公斤5元。（圖／資料照）

▲為體恤民生需求，經濟部加碼調降天然氣5%及桶裝瓦斯每公斤5元。（圖／資料照）

Q6. 企業如果有防疫需求欠缺資金，是否還有其他方案協助？

A.政府提供信保專款100億，協助企業申貸1000億元。

Q7. 如何定義受影響企業？什麼樣的企業才能申請紓困？

A.依據經濟部提報的子法，凡是受到疫情衝擊，針對企業界不限行業別、無論企業規模大小都能申請，台商方面只要在台依法登記或有稅籍者，亦能適用。

經濟部也放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請，比較基期則是「二擇一」，可與去年同期比，或是前六個月平均值相比。

ET快訊
遊荷返國不甩居家檢疫！夫出門談生意、妻市場買菜　警秒攔截全開
居家檢疫落跑衝網咖打怪！北京返台「陳冊」遭北市府重罰百萬
N號房主嫌「博士」頭撞洗手台自殘..送醫後發燒！急檢測新冠肺
KID單身3年大街調情小許維恩！經紀人57字認了：戀愛ing
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台水董事長由最長壽總座內升　傳經濟部提報胡南澤接任

桶裝瓦斯每桶省百元！經部調降瓦斯價格全民紓困

雲朗掌握疫期「異地辦公」商機　四品牌推日租辦公方案搶市

紓困企業水電費打折方案出爐　經部：挺企業渡過這「疫」關

匠吐司帶路「全家」烘焙業績成長一成　去年每股賺8.2元

東森國際媒體園區將成為「台灣坎城」　王令麟：打造林口新地標

居家檢疫掛上平安環「離家1秒就嗶嗶」　經部祭警報利器盯緊趴趴走

口罩國家隊開外掛！經部擬採購N95口罩產線「守護醫護第一線」

口罩國家隊日均產量突破1200萬片　幕後英雄曝光了

台鹽專訪三／新冠肺炎蔓延防疫題材熱　「內外」兩招推新品業績升溫

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

最有錢／商店不開飛機不飛　經濟蕭條如何斜槓自救？

台經院：三大產業景氣動向連2月下滑　廠商看好景氣不到2成

基本工資審議延後！勞長許銘春：防疫考量　是否凍漲由審議會決議

亞股早盤持續長紅！　日股和台股漲幅皆逾4％

五福旅遊擬配發0.3元現金股利　董事不領酬渡「疫」關

美沙有意聯盟合作　國際原油連漲兩天...今早續攻3%！

立委要求多給外送員口罩防疫　經濟部：產能提升可研議！

第二波紓困重點懶人包／經部提供水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

蘋果計劃分階段恢復全球門市！　最快將於4月上旬重新開業

不斷更新／美國705死！白宮發言人檢測結果出爐　曾到紐約旅客應隔離14天

「迪卡儂浮潛面鏡」成抗疫神器！義大利工程師神改造　製作方式曝光

湖北解封「湧台商返台潮」　醫憂「帶病毒回來」：是境外移入下一波挑戰

女兒偷東西…單親爸忍痛「送警局教育」！堅持教正確觀念：品行比成績重要

德州副州長：經濟比老人生命更重要！荒唐言論被轟爆：冷血

食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

東京奧運延一年不怕　已取得門票選手參賽資格不變

吵架中叫女友買飯！一掀開「香菜綠整片」飄怨念　2.1萬人笑炸：綠到發慌

財經熱門新聞

緯創去年每股賺2.4元　發現金股利2元

英業達擬發現金股利1.3元　七年新低

即／美股開盤飆漲　道瓊漲1100點　

台股早盤狂漲310點！道瓊強彈2112點　激勵指數站回9600點

黃金大戶趁便宜掃貨　黃金王子教你3招投資攻略

小老百姓也受惠！公股銀房貸1千萬元以內、信貸車貸　利率通通降

房貸降息大加碼　千萬房貸半年再省利息1.25萬

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

桶裝瓦斯每桶省百元！經部調降瓦斯價格全民紓困

為醫護同仁打氣！盛弘與敏盛醫院大手筆發放8百萬防疫獎金　

台水董事長由最長壽總座內升　傳經濟部提報胡南澤接任

第二波紓困重點懶人包／水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

勞動部鬆綁七休一規定、放寬加班上限　凡受疫情衝擊產業皆適用！　

王令麟：東森媒體園區打造為林口新地標

更多熱門

相關新聞

剛果宣布「鎖國」進入緊急狀態

剛果宣布「鎖國」進入緊急狀態

剛果民主共和國總統今日宣布，關閉邊界同時進入緊急狀態，藉此希望遏止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散。

蔡英文提醒：口罩2.0第2波預購開跑

蔡英文提醒：口罩2.0第2波預購開跑

馬辦：撤銷黑名單　讓滯留湖北國人返台

馬辦：撤銷黑名單　讓滯留湖北國人返台

彰化遊荷返國夫妻　居家檢疫外出

彰化遊荷返國夫妻　居家檢疫外出

華航2機師確診　交通部急查漏洞

華航2機師確診　交通部急查漏洞

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎經濟部企業紓困

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

劉真「政大校花傳奇」曝光！

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面