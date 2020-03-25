「你們黃種人才會得！」　日副首相爆：義大利曾嗆「新冠肺炎算什麼」

▲麻生太郎在眾議院財務金融委員會上直言，義大利代表在2月底國內疫情爆發前曾酸，「只有黃種人才會得新冠肺炎。」（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

義大利新冠肺炎疫情持續失控，截至25日上午，已累計69176確診案例、6820人死亡，成為確診病例第二高、死亡人數第一的國家。日前義大利貝加莫市市長更坦言，隨著感染人數暴增，許多人根本無法就醫治療，許多人甚至還沒去醫院篩檢就已經在家中死亡，更有大量屍體等著被火化。然而就在義大利疫情持續蔓延的同時，日本副首相兼財政大臣麻生太郎卻大爆，義大利代表曾在G7會議中大嗆，「新冠肺炎算什麼，那是你們黃種人才會得的病！」引發網友熱議。

推特一名網友「ピーチ太郎2nd」24日上傳一段麻生太郎在眾議院財務金融委員會的影片，只見影片中麻生太郎忍不住大爆，自己早在2月底就曾經在G7財務大臣與中央銀行總裁會議上，和歐洲各國提到新冠肺炎的相關疫情，但是大家卻沒有任何反應，一副事不關己的樣子。麻生直言，歐洲當時都認為「肺炎跟歐洲沒有任何關係。」怎知在一星期後，歐洲各國爆發疫情，義大利代表馬上就在G7的電話會議上發表許多言論。

麻生太郎透露，G7財務大臣與中央銀行總裁會議時，義大利代表告訴他，「這跟我們有什麼關係，那是你們黃種人才會得的病。」讓他無奈地表示，「這些話是誰說的？不就是你們嗎？」大批義大利一開始事不關己甚至帶有種族歧視的言論。

推文一出後，馬上吸引上萬人按讚分享。網友紛紛留言表示，「麻生太誠實了」、「白種人不要說出真心話」、「即使義大利種族歧視黃種人，擔病毒也不會歧視你們啦」、「麻生很誠實，所以即使他的發言很危險，但至少是值得信任的」等。