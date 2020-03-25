德州副州長：經濟比老人生命更重要！言論一出被轟爆：冷血

Texas Lt Gov Dan Patrick literally says grandparents should die to save our economy for our kids



Not only would millions of young people *also* die, but imagine the sociopathy of preferring mass death to bailing out working Americans#COVIDー19 pic.twitter.com/ziVfFXKOCJ — Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) March 24, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

德州副州長帕特里克（Dan Patrick）近日接受訪問表示，在疫情期間，比起老年人的生命，政府正該考慮經濟層面的衝擊，包含他自己也願為此以生命換取美國的未來。此言一出立刻引發爭議，不僅民主黨參議員布萊恩（Brian Schatz）直斥做法不妥，CNN主持人SE Cupp還痛批此番言論「病態、邪惡」，而藝術家偉斯利（Summer Wesley）則對此表示「如果你的經濟需要以犧牲生命拯救，又如何值得支持呢？」

據CNN報導，70歲的帕特里克接受福斯新聞訪問時表示，「像沒有人問我，作為一個高齡公民，你願意以生命為後代子孫換取美國的的未來嗎？如果這就是交換的代價，我願意。」他補充表示，「這種做法並不代表我特別勇敢或高尚，只是認為我們應該開始重新工作、生活，保持精明，看穿一切，我們70歲以上的老人會照顧自己，不需要犧牲整個國家，不要破壞偉大的美國夢。」

▲其他網友認為帕特里克的說法過於冷血，不應該犧牲老年人的生命權。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）



主持人卡爾森反問，「所以您基本上是說這種病可以奪走你的生命，但這對你來說不是最可怕的事，因為有些事將比死亡更糟嗎？」帕特里克則堅定回應，「是的」。

這種說法也對川普當天早前的看法展現支持的態度。川普及首席經濟顧問拉里表示，若以鎖國來阻止冠狀病毒擴散，將付出的經濟成本可能不值得。川普表示，「我們的國家不是為了封鎖而建立的國家，美國的企業很快將重新開業。」

此言一出立刻引發各方反彈，許多網友紛紛留言，「我問我的爺爺奶奶了，他們不想為了你們的經濟而死」、「我不想為了避免衰退，眼睜睜看我的高齡家人和朋友死去」、「美國應該嘗試走出泡沫，或是參考其他亞洲民主國家在不破壞經濟的情況下遏制病毒」、「如果帕特里克希望犧牲他自己，那很好，不過要是他開始希望其他人自願為國犧牲時就很差勁了。」