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N號房「淫魔博士」道歉名單驚現王牌主播孫石熙！　專家曝：他想主導社會

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▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯조주빈。（圖／路透）

▲ 南韓N號房性剝削案嫌犯趙柱彬今早移送。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓「Telegram N號房事件」點燃眾怒，後繼聊天室「博士房」主嫌25歲趙柱彬（조주빈，音譯）涉嫌製作及散播性剝削影片，今（25）早移送檢方時被限制不得遮住五官，正臉公諸於世。他在媒體包圍之下向所有因他受害的人道歉，卻點名與此案不相干的JTBC電視台大老孫石熙，背後原因引起熱議。

趙柱彬被依違反兒少性保護相關法律嫌疑收押，成為南韓史上首名非因殺人罪嫌而是性暴力犯罪被要求在移送時公開長相的嫌犯，25日上午面對媒體發表他事先準備好的說詞，「對包括孫石熙社長、尹壯鉉市長及金雄記者等因我受到傷害的所有人謝罪。感謝人們中止我無法自拔的惡魔人生。」

面對「你承認散播性剝削影片嗎」、「你承認計畫殺害女童嗎」、「你認識GODGOD嗎」、「對未成年受害者會感到愧疚嗎」等記者提問，趙柱彬保持沉默，接著就搭車離開。

他的道歉說詞未直接提及因博士房受害的74名女性，反而點名目前官司纏身的中央日報下屬JTBC電視台代表理事孫石熙及獨立記者金雄，以及前任光州市長尹壯鉉，讓大眾相當困惑。

孫石熙曾是JTBC招牌新聞節目《JTBC新聞室》主播，現任JTBC代表理事及報導部門社長，因帶頭揭發前總統朴槿惠「閨密門事件」、現任總統文在寅接班人性侵案等，以中立且公正的形象受到南韓大眾信任，但在2019年被獨立記者金雄控告暴力傷人。

暴力醜聞爆發後，孫石熙的言行舉止無一不被放大檢視。趙柱彬的道歉說詞一出，網友紛紛質疑，「孫石熙該不會也是聊天室會員吧」、「怎麼會突然出現孫石熙，好荒唐」、「他這樣不會被孫石熙告誹謗嗎」、「趙柱彬真的沒在反省吧」。

韓媒指出，由於孫石熙反控金雄勒索未遂的官司今天下午將在首爾西部地方法院開庭，趙柱彬認為自己公開長相一事搶走大眾關注，才會向他們道歉。警方則表示，這3人目前各以3起不同事件的受害者身分接受調查，是否有看過聊天室影片還有待釐清。

犯罪心理學專家分析，趙柱彬此舉是因為他相當享受現下的狀況。順天鄉大學警察行政系教授吳允成指出，「趙柱彬認為自己反正已經被逮，沒什麼好失去了。他提及與此案不相干的孫石熙、金雄及尹壯鉉則是為了吸引大眾目光，既然事已至此，再震撼社會又何妨？他丟出意味深長的一句話，很可能是為了嚐嚐『主導社會』的滋味，模糊事件焦點，由此可見他完全沒有悔意。」

►「南韓N號房」案情始末一次看！26萬人付費看「淫魔博士」性虐74少女
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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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