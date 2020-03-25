70噸中國物資到貨！匈牙利總理太興奮…下秒「一個動作」周圍全笑了

▲匈牙利總理奧班碰手肘歡迎中國工作人員。（圖／翻攝自國際在線）

記者鄭思楠／綜合報導

當地時間3月24日早上，匈牙利從中國採購的一批防疫物資抵達布達佩斯李斯特•費倫茨國際機場，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）親自前往機場接機，當中方工作人員下機時，他突然無預警碰肘，表示熱烈歡迎。據悉，這批醫療物資總重量將近70噸。

據《環球日報》報導，這批醫療物資包括300多萬個口罩、10萬份新冠病毒檢測試劑、86台呼吸機、10萬件防護服和10萬雙手套。

當天，匈牙利總理奧班和創新與技術部部長帕爾科維奇以及中國駐匈牙利大使段潔龍親自前往機場接機。

▲匈牙利購買了中國大批防疫物資。（圖／翻攝自央視）

帕爾科維奇讚揚了匈中之間的密切合作，「這次全球公共衛生挑戰將匈中兩國團結在一起，進一步提高了兩國的合作水準；病毒沒有國界，我們要感謝中國的幫助。」

據了解，匈牙利當地政府警戒心超高，當3月12日達到13例確診，就立即宣布全國進入緊急狀態，禁止義大利、中國、南韓、伊朗等乘客入進匈牙利。此外，匈牙利從中國採購的首批物資已於3月23日上午抵達匈牙利，其中包括3萬多件防護服，8.2萬個口罩。

►戴口罩也要記得保養

▼匈牙利總理奧班（右）親自接機。（圖／翻攝自央視）