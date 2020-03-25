收起刀槍！巴西黑幫不爽「政府無作為」　開車四處廣播：沒事不准出門

▲巴西里約熱內盧貧民窟。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴西新冠肺炎確診數超過2000例，但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的防疫措施屢遭批評，而長期控制當地貧民窟的巴西黑幫，決定站出來，直接宣布實施宵禁，呼籲居民沒事不要上街，最好待在家裡什麼事都別做。

巴西里約熱內盧的「天主之城」（City of God）是當地有名的貧民窟，該地的黑幫在新冠肺炎疫情爆發期間，選擇收起刀槍，自行宣布該區實施宵禁，並開車在社區內播放廣播，要求民眾遵守宵禁規則，「我們實施宵禁是因為沒人認真對待此事，不管是誰在街上胡鬧都會被糾正，最好都待在家裡，什麼事都別做」、「政府沒有能力做些什麼，那麼有組織的犯罪集團就會解決它。」

當地貧民窟的居民也證實，他們都有在社群網站上收到訊息，要求人們在夜晚時刻離開街道，還有其他的限制措施。

根據《路透社》報導，巴西貧民窟的居民稱新冠肺炎為「富人疾病」，因為這些富裕的人們從國外旅遊回國後，將這些病毒帶入社區，並快速傳入衛生條件低落的下層階級，而在警察不願管事的貧民窟，橫行街頭的黑幫，頓時成為整頓當地防疫措施的推手。

根據巴西國家水務局（National Water Agency）的數據顯示，巴西約有4000萬人無法獲得公共用水，有1億人，也就是近一半的人日常用水都沒有經過污水處理。「天主之城」的居民表示，他們有時連洗手的水都沒有，更不用說他們幾乎買不起售價高昂的洗手乳。

巴西有1/5的人口住在貧民窟，目前貧民社區內至少有305例確診，公共衛生系統很可能在15天內崩潰。目前里約熱內盧市長克里韋拉（Marcelo Crivella）也承諾，會在貧民窟的出入口放置免費的公用肥皂，讓有健康問題的老年人移居到旅館。

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