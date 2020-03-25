APP買口罩「停在更新提醒」　健保署長「教1招」瞬間預購成功

▲APP更新前與更新後首頁差別。（圖／翻攝健保快易通app，下同）

記者嚴云岑／台北報導

第二輪口罩預購已於今（25）日上午8時展開，但有不少民眾發現更新後停留在「更新APP提醒畫面」，無法進入預購頁面。健保署長李伯璋教導小撇步，只要一招就能夠順利讓健保快易通APP更新，並在1分鐘內成功預購口罩。

中央流行疫情指揮中心日前表示，第二輪口罩預購流程與第一輪相同，但期程縮短，從3月25日上午8時預購到3月27日晚上8時，成功預購者3月28日上午8時至3月30日晚上8時就可以ATM轉帳、信用卡方式付款，交易成功後，最快4月2日就能憑序號取得口罩。

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▲從健康存摺登入後，若無更新，會一直停留在該頁面。

至於有民眾反映，從上午8時起登入後，登入健康存摺，進入口罩預扣選項後，皆停留在「提醒更新畫面」，李伯璋建議，可以把手機關掉重開，再更新APP，如此一來就能夠成功購買口罩。

更新後的健保快易通APP，已將eMask口罩預購系統獨立拉到APP首頁，點選「eMask口罩預購」後需先輸入健康存摺認證的帳號密碼，之後就可按「預購登錄」，並輸入個資與取貨超商，即可完成預購。

李伯璋表示，今日上午8時5分起，健保快易通APP都有大量民眾湧入，瞬間高峰達20萬人，但進出都很順利，沒有塞車情形。

▼只要完成更新，就能順利購買口罩。