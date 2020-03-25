德國600萬個口罩「路過失蹤」？　肯亞機場：這是假新聞

▲德國訂購的600萬個醫用口罩在肯亞機場丟失了 。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

德國稱訂購的600萬個FFP2口罩在東非肯亞機場運輸途中消失，國防部女發言人證實丟失的消息，但事發經過還在調查中，不過，機場管理局通過推特表示，他們並沒有任何德方所說的物資運抵的資訊，認為可能是一則假新聞，否認丟失。

這次的丟失事件中德國並沒有經濟損失，因為款項會在口罩運抵後才交付，這是德方醫院通過國防軍供應部門訂購價值近2.62億美元的口罩，原訂於3月20日抵達，是衛生系統所需的首批主要運輸之一。

▲肯亞機場官方推特發文否認口罩丟失一事，認為是一則假新聞。（圖／翻攝自Twitter／KenyaAirports）

對此，肯亞機場管理局於24日稱，得知德國的口罩在喬莫·肯雅塔國際機場（Jomo Kenyatta International Airport）丟失後，展開一系列的調查，發現在過去2周內沒有口罩通過機場，也沒有收到任何貨物丟失的通報，「我們認為這消失600萬個口罩的消息，是一個假新聞。」

FFP2是歐洲口罩標準EN149:2001中之一，防護功能等同於美國全國職業安全和衛生研究所認證的N95口罩，可以有效防止佩戴者藉由空氣傳播受到新冠病毒的感染，它不同於一般的外科口罩，因為外科醫療型口罩只能防止確診者的飛沫噴濺出去感染其他人，而無法確保常人佩戴，面對感染者的飛沫，能有效的防止被傳染的可能性。

▲ FFP2醫用口罩。（資料圖／路透）

另外，德國於8日曾攔截一輛載滿24萬個防護口罩的貨車，從當地前往瑞士的邊境遭到海關扣留，瑞士聯邦經濟事務秘書處表示被攔截已不是單獨案例，當局已針對此事召見了德方駐瑞士大使表示抗議。

義大利在13日一家企業在德國約購買83萬個口罩，但在這之前因爲發布了出口禁令，導致無法運輸到義大利，而目前這批口罩也不知去向，這原本是計劃運到義大利供當地醫院使用，由於德國政府在3月4日發布了醫療器械出口禁令，讓這批口罩仍然滯留在當地。

同時，曾傳出德國海關沒收了美國3M集團在於興市（Jüchen）歐洲配送中心的一批防護用品，懷疑這批貨物是非法出口。對此3M集團表示，這些物資並沒有遭到沒收，而是配合當地所訂出的政策，現在處於國家的統一支配的狀態。

德國是繼歐洲新冠肺炎大流行後最嚴重的國家，僅次於意大利和西班牙兩國，疾病防控與公眾健康的機構負責人於24日表示，目前德國確診的新冠病毒確診者為31,370人，死亡人數為132人。