俄科學家稱「新冠病毒來自外太空」　網吐槽：隕石溫度病毒能存活？

▲ 俄羅斯研究人員聲稱，新冠病毒來自太空，透過墜落到地球。（圖／翻攝自微博）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，近日就有俄羅斯研究人員引述英國科學家言論，聲稱新冠病毒很可能來自外太空，透過隕石墜落，才會被帶到地球上。言論一出，立刻引起外界熱議。不過，早在先前美國天體生物學家勞爾（Graham Lau）就曾針對相關言論回應，「雖然這觀點理論上具有可能性，但目前根本沒有任何明確、可靠的證據，來證明新冠病毒的確來自太空。」

根據《俄羅斯衛星通訊社》中文網報導，俄羅斯科學院（Russian academy of sciences）生物醫學問題研究所主任伊利英（Vyacheslav Ilyin）日前在受訪時表示，新冠病毒很可能是由太空隕石帶到中國境內。他提到，「威爾斯（Wales）卡迪夫大學（Cardiff University）太空生物學家威克拉馬辛格（Chandra Wickramasinghe）前陣子說出一個有趣的觀點，他說病毒可能是隨去年10月11日在中國上空爆炸的隕石，就這樣墜落到地球上的，這顆隕石本身可能含有什麼樣的元素。」

伊利英認為，這樣的說法很可能是對的，「不過，我們也需要透過科學實驗，來進一步證明這樣的假設。我們需要藉由長期的太空飛行，來驗證是否存在合成類似病毒DNA的可能。」

▲ 美國科學家認為，新冠病毒不太可能在遭輻射後仍繼續存活。（圖／路透社）

不少網友看到伊利英的「太空病毒論」，都紛紛留言調侃，「隕石溫度多高，病毒可以存活？」、「我覺得現在局勢太緊張，所以出來緩和一下氣氛吧！」、「伏特加喝多了嗎？ 」、「俄國人的幽默，你不懂」、「外星人躺著也中槍」、「所以要正名『外星病毒』嗎？」

據悉，美國天體生物學家勞爾稍早就曾指出，「如果威克拉馬辛格的推論是真的，那也就是說，新冠病毒經過這樣長時間的太空旅途，即使遭到『輻射』，也依然存活下來，這實在是前所未有的事，實在不太可能。更不用說它在墜落到地球後，竟然還能感染人類了。」

「這觀點理論上存在可能性，但現在完全沒有可靠證據，來證實新冠病毒就是從外太空來的。」勞爾補充，「身為一名科學家，最大的責任就是避免傳播不實資訊，不應該在還沒有確定的情況下，就引導人們跳進自己『自以為是』的結論當中。」