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台股早盤狂漲310點！道瓊強彈2112點　激勵指數站回9600點

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▲▼中央銀行、金管會及國安基金救市三支箭齊發，3/20台股一掃陰霾應聲大漲，盤中漲點超過500點，一舉收復9000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國民主、共和兩黨周二（24日）透露2兆美元鉅額紓困方案接近完成，激勵市場信心，道瓊狂漲逾2千點，重新站上2萬點大關，更率領三大指數飆升超過8％。台股今（25）日開盤則上漲140點、以9426點開出。

（更新）截至上午9點53分，指數來到9706點、上漲421點。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）以276.5元開出、上漲3.36%；股王大立光（3008）以3890元開出、上漲6.14%；鴻海（2317）開在71.2元、上漲2.59%。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），以及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）透露，2兆美元的巨型紓困刺激方案已經「極為接近」達成協議；美國聯準會（Fed）也推出「無上限量化寬鬆」，雙雙刺激美股強力反彈，道瓊更瘋狂飆漲超過2000點，創下1933年以來的紀錄。

道瓊工業指數終場上漲2112.98點，或11.37％，收在20704.91點；標普500指數上漲209.93點，或9.38％，收在2447.33點；那斯達克指數上漲557.18點，或8.12％，終場以7417.86點作收。

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