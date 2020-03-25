車底掉出「無頭女屍」　駕駛「拖行49公里」喊冤：以為撞到豬肉！

▲泰國一名駕駛拖行屍體，但自稱以為撞到豬肉。（圖／翻攝自sanook）

記者劉亭／綜合報導

泰國呵叻府一處加油站22日出現一具「無頭女屍」，警方調閱監視器後發現，女屍是從一台黑色四門皮卡車掉下，之前已被拖行49公里。司機到案後指出，以為輾過去的是豬肉，強調自己真的不知道撞到了人。目前警方仍在針對案件進行調查中。

根據泰媒「sanook」報導，一具女性無頭遺體被卡在黑色皮卡車下，並被拖行達49公里遠，在加油站停下後才掉落下來，被路人發現報警。四球縣警方24日表示，根據監視器影像，發現皮卡車車主為23歲的斯提薩。

斯提薩23日已前往警局自首，但他表示當時路況很黑，雖然看到路中間有東西，但以為是一塊豬肉，因此就輾過去了，但完全沒想到是人體，雖然之後有人對他按喇叭，但他以為是自己擋到了對方的路。

之後斯提薩將汽車停在四球縣油站上廁所，雖然離開時感覺有碾到東西，但沒有多想就又上路了。之後是看到各大媒體都在說是他的車輛闖禍，也有警察聯繫他，因此才趕緊到警局自首。

當地警方目前正在案件現場進行調查，並且尋找是否有失蹤人口。而由於斯提薩的汽車上只有前軸與前保險桿有沾到死者的血液，因此必須等待屍檢了解真正的死因，目前還不能指控斯提薩罪行。