美股道瓊暴漲2112點　台指期開盤猛攻217點

▲美股道瓊暴漲 2112.98 點。回頭看台指期今（25）日開盤上漲 217 點，來到 9410 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）釋出讓華爾街真正樂觀的消息，美國國會很快將通過高達 2 兆的經濟刺激法案，加上昨日聯準會無限 QE 後援的消息激勵，美股四大指數開盤一路走高，道瓊更瘋漲逾 2100 點，創下 1933 年以來最強單日漲幅。回頭看台指期今（25）日開盤上漲 217 點，來到 9410 點。

美股道瓊指數暴漲 2112.98 點，或 11.37%，收 20,704.91 點。標普 500 指數暴漲 207.48 點，或 9.27%，收 2,444.88 點。那斯達克指數暴漲 557.18 點，或 8.12%，收 7,417.86 點。費城半導體指數暴漲 149.71 點，或 11.15%，收 1,491.83 點。

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摩根大通認為，被迫拋售的絕對瘋狂可能已經結束，現在有將近一兆美元的資金等待流入股市。不過，NatWest Markets的策略主管James McCormick表示，市場情緒有所回暖，但現在稱之為轉折點還有些過頭，目前像是一場拉鋸戰。刺激政策火箭砲已經到位，將與非常疲軟的經濟數據和令人擔憂的疫情趨勢作戰。

截至今早8：47，台指期上漲 207 點，來到 9400 點。