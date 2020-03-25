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紐約重災區！大都會歌劇院虧損6000萬美元「幾周內就會倒」　變相解雇員工

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紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）。（圖／翻攝大都會歌劇院官網）

▲大都會歌劇院決定暫停演出。（圖／翻攝大都會歌劇院官網）

記者陳俊宏／綜合報導

美國紐約州淪為新冠肺炎疫情重災區，各大藝文機構配合防疫暫時吹熄燈號。大都會歌劇院為求生存，決定「暫停雇用」所有工會員工，4月起不再支薪，形同變相解雇。

根據《中央社》報導，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情升溫，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）12日宣布禁止500人以上集會，除百老匯劇院被迫熄燈外，全美最大表演藝術機構大都會歌劇院（Metropolitan Opera）也決定暫停演出。

美國全國公共電台（NPR）報導，大都會歌劇院總經理蓋爾伯（Peter Gelb）上週援引工會合約中的不可抗力條款，在冠狀病毒危機期間解雇所有工會員工，包括管弦樂團、合唱團與舞台工作人員。

據報導，依照19日達成的勞資和解協議條款，大都會歌劇院將持續替員工繳納健保費，為眾多樂手支付高昂的樂器保險費，但只會向員工支薪到3月31日。

新冠肺炎疫情席捲全美，多地政府下令民眾居家防疫，非民生必需商家紛紛拉下鐵門，掀起失業潮，被迫關閉的藝文機構也面臨如何補償員工的難題。有些機構未援引勞資協議中的不可抗力條款解雇員工，預算傲視全美表演藝術圈的大都會歌劇院卻選擇這麼做。

紐約時報報導，大都會歌劇院年度預算逾3億美元，但沒有太多財務緩衝。由於原訂5月9日結束的劇季已取消，虧損上看6000萬美元，大都會歌劇院已緊急展開募資計畫。蓋爾伯以身作則，營運恢復正常前不領薪水，管理階層也有不同程度減薪。

他坦言，以大都會歌劇院的規模，不可能在艱困時期持續支付工會員工薪水，「這不是解雇員工，我們持續替他們投保。我們營運已暫停，無法負擔他們的薪水。我們幾週內就會倒閉，這就是為何合約列有不可抗力條款」。

大都會歌劇院發言人也向全國公共電台強調不可抗力條款，不以「解雇」形容員工所受待遇，而是稱作「暫停雇用」。不過，勞資和解協議條款意味工會員工將有資格申請失業給付。

另一方面，大都會藝術博物館（The Met）也從12日起暫停開放，預計封館至7月，館方預估短期內將虧損1億美元。大都會藝術博物館執行長魏斯（Daniel Weiss）向紐時表示，每月支薪耗費約1600萬美元，錢燒得很快，解雇員工恐怕無可避免。

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