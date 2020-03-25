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疫情攻入美國航母！羅斯福號3船員送醫治療　海軍作戰部長：不確定病毒哪來

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▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。（圖／取自USPACFLT網站）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）傳出疫情，3名船員確診新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）；海軍軍方已經派遣直升機從船上載離3人，前往國防部位於太平洋地區的醫院。這是首例正在部署任務中的船隻上，出現船員染疫。

根據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，海軍部長莫德利（Thomas Modly ）指出，3名船員在確診後已經立刻被載離羅斯福號，近期曾和他們接觸過的船員也已經進行隔離。他表示，船上出現疫情後立刻進行狀況排除，是軍方確保船隻能夠繼續部署的一次明例。

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲羅斯福號本月才剛從越南離港。（圖／翻攝自美國海軍官網）

航空母艦船體龐大，目前推斷船上應該有超過5,000名官兵。海軍正著手調查羅斯福號的傳染病源，海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）表示，現在仍無法確知病毒從何而來，雖然船隻曾在15天前停靠過越南峴港，但船上的人員和物資靠著直升機等航空器來來去去，要將範圍縮小相當困難。

吉爾迪解釋，他並非直指停靠峴港是病毒上船的時間點，因為人員流動性高，不過靠港期間，軍方也針對所有上船的人員進行醫學監察，一旦發現確診病例便立刻行動。他說，3名官兵出現體溫升高、身體疼痛的情況，但並非重症病例。

吉爾迪指出，航空母艦上的設備有足夠能力檢測官兵是否感染流感，也能醫用棉花棒能夠蒐集檢體，並就近飛往直屬國防部的醫療機構進行病毒檢測，載運過程僅需花4到6小時。

►美軍羅斯福號航母南海軍演　提康德羅加級巡洋艦「實彈射擊」

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