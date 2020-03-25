川普盼復活節前重啟美國經濟　「人民失業會摧毀國家」

▲川普不想讓針對新冠肺炎提出的解決方式，變得比問題本身還要糟糕。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

為了緩解新冠肺炎（COVID-19）疫情造成的衝擊，美國總統川普簽署紓困中小企業法案，提供數十億美元額度的災難低息貸款，但他還是堅持要在防疫和經濟之間取得平衡，並希望能在4月12日復活節前重啟美國經濟。

根據《中央社》報導，川普不斷強調美國不能繼續「關閉」下去，國民應該是充滿活力的，不會想被一直關在房子裡，況且這樣的情況若無法改善，企業關閉將導致人民失業，這可能會摧毀國家，他可不希望防疫的解決方案比問題還要糟糕，因此，一切如果能在復活節前解決，重新啟動美國的經濟，那當然是最好的。

▼▲洛杉磯街頭人潮減少許多。

據了解，全美目前有一億多人被命令必須待在家中，數以萬計的企業無法正常營運，確實對經濟造成巨大衝擊。為了解決這個困境，川普簽署一項法案，讓受到新冠肺炎疫情影響的中小企業，能夠申請「災難低利貸款」，總額度高達數十億美元，小型企業管理局（SBA）也簡化貸款的申請流程，為每個受影響的小型企業提供高達200萬美元的援助。

而受到疫情影響的中小企業員工，將享有帶薪休假，與稅收減免的待遇。美國勞動部也發布指南，內容提到，因為新冠病毒爆發而暫停營業的企業員工，將以更靈活的標準支付失業救濟金，「聯邦州失業保險計劃」也會替受到間接影響而失業的合格工人提供適當福利。