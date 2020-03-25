紐約州3天內確診人數倍增「衝破2.5萬例」　州長憂心：成長曲線還在上升

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在曼哈頓一處會議中心痛批聯邦政府。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約州過去一周已成為美國疫災震央，州長古莫（Andrew Cuomo）24日表示，確診病例快速暴增，過去3天倍增，累計已有2.5萬病例、210死，佔了全國染疫人口的一半。感染人數的成長曲線不僅沒有趨緩，古莫表示，它實際上還在增加中。

綜合外電報導，古莫在曼哈頓的賈維茨會議中心（Javits Center）發表談話，他刻意選在這個地點，正是因為醫療用品正在陸續存放進該建築內，聯邦政府打算在此建立臨時醫院。

「感染人數的成長速率在過去3天內已經翻倍」，古莫指出成長曲線仍在增加，「它正在往上衝，那是殘酷的現實狀況。」大量的物資在他身後堆疊成一道牆，但他控訴聯邦政府的援助來得太慢，而且根本不敷需求。

▲紐約疫情接近災難，古莫和紐約市長過去數天不斷求援。（圖／路透）

古莫表示自己向川普政府要了3萬台呼吸器，希望在數天內送達，最後只來了區區400台，「是你選擇讓剩下的2.6萬人病死」。

副總統潘斯（Mike Pence）當天稍後表示，會再增加2,000台呼吸器，25日再追加2,000台；總統川普則責怪古莫只會抱怨，他明明2015年就有機會用很便宜的價格，買下一批很不錯的呼吸器，總共1.6萬台，卻白白錯失這個機會。然而，川普在疫情爆發後也不斷被人痛批，上任沒多久就把白宮一群專家組成的防疫對策小組突襲裁撤，才會導致現在國家最高行政機關一團亂。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）指出，該市確診病例已經突破14,776人、累計131死，皇后區4,364佔最多，接著市布魯克林4,237例，曼哈頓2,887例，布朗克斯2,328例，史坦頓島935例。