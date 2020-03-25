哈佛大學校長夫婦確診新冠肺炎！　周末出現至少4病徵：不知在哪中鏢的

▲哈佛大學校長夫婦都中鏢。（圖／翻攝自推特「Epidemics」）

記者張靖榕／綜合外電報導

哈佛大學校長貝考（Lawrence S. Bacow）24日下午對外透露，他和妻子阿戴爾（Adele Fleet Bacow）雙雙確診新冠肺炎，目前已經接受隔離治療。美國政界及學界已多名人物中鏢，包括WFP執行主任比斯利（David Beasley）、多名國會議員。

《哈佛雜誌》（Havard Magazine）登出貝考24日的聲明信，「今天稍早，阿戴爾和我得知我們驗出新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）陽性。我們上周日開始出現病徵，先咳嗽然後發燒、發冷和肌肉疼痛，於是周一就和我們的醫生聯絡。」

貝考指出，他23日接受檢測，24日上午發出聲明信的不久前才剛收到結果，「我們想盡快和大家分享這則消息。」他表示自己和妻子都不知道是從哪裡感染的，但所幸近期他們都很少和人接觸，因為他們遵循政府建議，從14日起就開始在家裡工作，而且嚴格限制和其他親朋好友的接觸，做好種種「社交距離」措施。

「我們會在接下來2周的在家隔離期間好好休息」，貝考並未明確指出自己的病況，但在家隔離顯然並非重症。他呼籲大家應該接受政府建議，應該有所警覺地限制自己和他人見面或接觸。