「隔離、停課、在家工作」3招齊下最有效　3大控疫組合曝光

記者黃翊婷／綜合報導

「刺胳針傳染病期刊」（Lancet Infectious Diseases）23日公開一項研究結果，新加坡國立大學（NUS）研究團隊針對新冠肺炎（COVID-19）隔離檢疫效果進行比較，發現如果採用隔離檢疫、關閉學校以及在家工作共3項措施，防疫效果最好，其次則是隔離檢疫加上在職場保持距離。

▲全台學校在開學前都有進行環境消毒。（圖／記者李毓康攝，下同）

截至台灣時間25日午夜，全球累計確診已經突破40萬例、死亡1.7萬例，其中義大利光是一天就新增5249例確診、743例死亡。越來越多國家開始實施封城或是封國政策，希望能降低病毒傳播，例如澳洲宣布所有國民不得出境；印度則下達全球最大範圍的禁足令，要求國民在家隔離21天，影響多達13億人。

而新加坡國立大學研究團隊在「刺胳針傳染病期刊」發表一項研究結果，內容提到，在尚未研發出對抗新冠肺炎的藥物、疫苗之前，唯一的策略就是減少人群聚集，最先爆發出疫情的中國採取關閉學校、工作場所以及封閉道路等措施，獲得世界衛生組織讚許，歐美各國在疫情擴大之後也陸續停課，但新加坡目前仍未跟進關閉學校。

▲機場檢疫成為台灣現階段防堵病毒的重要關卡之一。

研究團隊針對模擬新加坡的環境，分析讓民眾保持社交距離會帶來什麼影響，結果發現如果同時實施隔離檢疫、關閉學校以及在家工作，是最有效防堵病毒傳播的方式，其次是採用隔離檢疫和在職場保持距離，第三有效的方法則是隔離檢疫加上關閉學校。

新加坡國立大學副教授庫克（Alex R Cook）是該項研究的共同主持者之一，他接受媒體採訪時坦言，希望這項研究結果可以幫助新加坡政府或他國的防疫決策，假如可以有效並立即進行部署，就能減輕或降低病毒傳播率。