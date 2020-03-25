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反擊中國病毒！中國駐法大使稱「川普大流行病」　堅稱新冠病毒起源美國

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲中國駐法大使用「川普大流感」來稱呼新冠肺炎。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普近來經常以「中國病毒」（Chinese Virus）來稱呼新冠肺炎，引發美中兩國之間的外交爭議，對此中國駐法國大使在推特上用「川普大流行病」（Trumpandémie）反擊中國病毒的說法。

中國駐法大使在推特上發文指出，美國依靠謊言和種族主義，取代科學和其他有效措施來面對新冠肺炎病毒，看一下白宮用什麼醜陋策略，來移轉對川普大流行病的批評。

在該則推文上，哲連結到美國媒體《野獸日報》（The daily beast）標題是《白宮推動美國官員批評中國，為掩蓋新冠病毒》（White House Pushes U.S. Officials to Criticize China For Coronavirus ‘Cover-Up’）。

根據法國廣播電台報導，中國駐法大使館當天在推特上轉發了一篇由官媒中國環球電視網（CGTN）法文網站，發表的題為《評論：美國應對2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情回答三個問題》的文章。

▲▼中國駐法使館的推特稱「川普大流行病」。（圖／翻攝自Ambassade de Chine en France　twitter）

▲中國駐法使館的推特稱「川普大流行病」。（圖／翻攝自Ambassade de Chine en France　twitter）

中方使館引述文章就疫情涉及美國的內容指出，「第一個問題，自去年9月發生並造成20000多人死亡的流感中包含了多少2019冠狀病毒病病例？美國是否曾試圖將新冠肺炎隱藏在流感（統計）當中？」。

「第二個問題有關去年7月位於馬里蘭州德特里克堡的全美最大生化武器研究中心被突然關閉，（該中心）被關閉後美國出現了一系列肺炎或類似病例」。

「第三個問題，為什麼幾位美國高級官員在股市下跌之前就出售了很多股票，同時向美國公眾保證2019冠狀病毒病在美國是可控的」。

但是川普在23日在白宮記者會上改口，表示他不會再用「中國病毒」一詞，並在推特指出，「這種新冠病毒不是美國亞裔的錯，他們已經成為仇恨攻擊的目標，我們必須保護這些亞裔社區。」

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