　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「闖重症加護病房」安撫病患情緒！義大利超過50名神父因染新冠肺炎病逝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義大利,新冠肺炎,新冠病毒,醫護。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，其中歐美國家又屬義大利為重災區，然而當地卻有許多神父為了給人們精神信仰上的支持，仍勇闖重症加護病房，導致至今已有超過50人死於新冠肺炎。

據義大利天主教報紙《Avvenire》報導，這些因感染新冠肺炎而病逝神父年齡介於45歲至104歲之間，且其中疫情最嚴重的周貝爾加莫教區就有20名神父病逝。不過，除了這些已經病逝的神父，義大利境內還有大量神職人員確診感染，其中還有些人已經出現重症。

雖然義大利當局已經禁止大規模聚集，但神父們仍繼續陪伴著信徒，甚至冒險進入重症加護病房安撫著病患的情緒，大大增加了他們感染新冠肺炎的風險，導致至今已有50人死於新冠肺炎。

天主教教宗方濟各曾多次呼籲神父應該花更多的時間「探病」，探望感染新冠肺炎的教徒，以幫助他們走出難關。許多民眾認為，儘管這些神父們都帶著防護眼鏡、手套、長袍以及護目鏡等防護工具，但在非常時期進入重症加護病房但探視病人，仍是非常不恰當的行為。

另一方面，義大利北部貝爾加莫教區還有72歲牧師貝拉德利（Giuseppe Berardelli）此前確診，卻犧牲自己、將呼吸器讓給另一名年輕病患，最後不幸去世。

▲▼神父、牧師、天主教、告解、教堂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲義大利神父勇闖「重症加護病房」安撫病患情緒。（示意圖／pixabay）

觀看影片請點此

 

►戴口罩不卡粉～日本隱藏版「小紅」超威猛

ET快訊
鋒面襲下一波猛降10℃！「變天時間點」出爐
雲林居家檢疫「林男」失聯…跑去買手機被發現！縣府重罰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／印度下達13億人禁足令　英國增破8000確診病例

不斷更新／紐約州確診病例破2.5萬　紐約市一天新增2599例感染

「闖重症加護病房」安撫病患情緒！義大利超過50名神父因染新冠肺炎病逝

N號房主嫌趙主彬計畫殺害女童　「仇女男子」付9萬委託殺人

禁足13億國民！　印度總理宣布：午夜起「全面鎖國21天」　

快訊／疫情衝擊！印度總理：25日午夜起鎖國21天

警移送將「不遮臉」公開示眾！他計畫謀殺幼稚園女童　N號房趙博士掰了

東京奧運延後1年現賠「1800億元」　全國準備7年民心深受打擊

WHO：美國恐成新的全球疫情中心　新增確診數快速上升

不斷更新／澳洲封國後緊急下令「人民禁止出境」　25日起生效

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

銀車駕駛疾管署前「擴音嗆18字」 關緊車窗狂放：陳時中別裝沒聽到

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

不斷更新／印度下達13億人禁足令　英國增破8000確診病例

不斷更新／紐約州確診病例破2.5萬　紐約市一天新增2599例感染

「闖重症加護病房」安撫病患情緒！義大利超過50名神父因染新冠肺炎病逝

N號房主嫌趙主彬計畫殺害女童　「仇女男子」付9萬委託殺人

禁足13億國民！　印度總理宣布：午夜起「全面鎖國21天」　

快訊／疫情衝擊！印度總理：25日午夜起鎖國21天

警移送將「不遮臉」公開示眾！他計畫謀殺幼稚園女童　N號房趙博士掰了

東京奧運延後1年現賠「1800億元」　全國準備7年民心深受打擊

WHO：美國恐成新的全球疫情中心　新增確診數快速上升

不斷更新／澳洲封國後緊急下令「人民禁止出境」　25日起生效

《梨泰院 CLASS》李珠英飾演第三性　私服5款「中性穿搭」很帥氣

陳學聖曝「提議換掉陳時中原因」　張雅琴開砲嗆：邏輯有問題！

紐約州長揪「一群好萊塢大咖」拍片呼籲別出門！　勞勃狄尼洛飆經典台詞：我會看著你

不斷更新／印度下達13億人禁足令　英國增破8000確診病例

不斷更新／紐約州確診病例破2.5萬　紐約市一天新增2599例感染

馬路上喊我愛妳！　女星哀喊「我的第一次就這樣...被奪走了」

英業達去年每股賺1.54元、擬發現金股利1.3元　皆為七年新低

「闖重症加護病房」安撫病患情緒！義大利超過50名神父因染新冠肺炎病逝

黃暐瀚「要稱武漢肺炎一詞就要承擔代價」　苦苓狂酸：狗仗人勢

東奧延期已買好的門票怎處理？　東奧籌委會：還沒有結論

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

印度宣布：午夜起全面鎖國21天

Pornhub送免費Premium一個月

「南韓淫魔N號房」案情始末一次看！

性犯罪上第一人！警公布N號房「淫魔博士」正面照

貨車後方傳尖叫聲　莫三比克爆64移民死亡

韓記者潛伏6個月揭露「N號房地獄實錄」！

即／東奧確定延期　史上第一次

他還計畫謀殺女童　N號房主嫌將公開示眾

生魚片「海獸胃線蟲」暴增283倍

快訊／印度宣布封鎖21天！

N號房主嫌計畫殺害女童　警方調查中

日本延後舉辦東京奧運　現賠1800億元

更／西班牙死亡增24％　東奧延期

確診數狂飆　美國恐成新疫情中心

更多熱門

相關新聞

黃暐瀚：用「武漢肺炎」要承擔代價　苦苓開砲

黃暐瀚：用「武漢肺炎」要承擔代價　苦苓開砲

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，資深媒體人黃暐瀚在直播中提及「台灣人繼續使用武漢肺炎（已正名為新冠肺炎）這個名詞，就要為此付出代價」，引起作家苦苓不滿，直接在臉書嗆對方「你現在是什麼狗在仗什麼人的勢嗎」？

更新／紐約州確診病例破2.5萬

更新／紐約州確診病例破2.5萬

東奧門票怎處理？東奧籌委會還沒有結論

東奧門票怎處理？東奧籌委會還沒有結論

在家上班超爽？網揭真實情況：效率超低

在家上班超爽？網揭真實情況：效率超低

TOYOTA日本5工廠、7產線暫停運作

TOYOTA日本5工廠、7產線暫停運作

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎義大利神父

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台是否封城　陳時中：準備已就位

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

印度宣布：午夜起全面鎖國21天

大學生返台居檢開轟趴　囂張下場讓同棟住戶傻眼！

劉真病逝！486先生嗆算命師「別再放屁」

Pornhub送免費Premium一個月

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

劉真健保沒給付　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

最新研究：台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生！　論文登上國際期刊

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面