「闖重症加護病房」安撫病患情緒！義大利超過50名神父因染新冠肺炎病逝

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，其中歐美國家又屬義大利為重災區，然而當地卻有許多神父為了給人們精神信仰上的支持，仍勇闖重症加護病房，導致至今已有超過50人死於新冠肺炎。

據義大利天主教報紙《Avvenire》報導，這些因感染新冠肺炎而病逝神父年齡介於45歲至104歲之間，且其中疫情最嚴重的周貝爾加莫教區就有20名神父病逝。不過，除了這些已經病逝的神父，義大利境內還有大量神職人員確診感染，其中還有些人已經出現重症。

雖然義大利當局已經禁止大規模聚集，但神父們仍繼續陪伴著信徒，甚至冒險進入重症加護病房安撫著病患的情緒，大大增加了他們感染新冠肺炎的風險，導致至今已有50人死於新冠肺炎。

天主教教宗方濟各曾多次呼籲神父應該花更多的時間「探病」，探望感染新冠肺炎的教徒，以幫助他們走出難關。許多民眾認為，儘管這些神父們都帶著防護眼鏡、手套、長袍以及護目鏡等防護工具，但在非常時期進入重症加護病房但探視病人，仍是非常不恰當的行為。

另一方面，義大利北部貝爾加莫教區還有72歲牧師貝拉德利（Giuseppe Berardelli）此前確診，卻犧牲自己、將呼吸器讓給另一名年輕病患，最後不幸去世。

▲義大利神父勇闖「重症加護病房」安撫病患情緒。（示意圖／pixabay）



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