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警移送將「不遮臉」公開示眾！他計畫謀殺幼稚園女童　N號房趙博士掰了

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▲「N號房」主嫌大學才剛畢業！身分起底：成績資優擔任學報主編。（圖／翻攝自SBS）

▲南韓警方向媒體公開「N號房事件」趙姓主嫌長相 。（圖／翻攝自SBS）

記者王致凱／綜合報導

南韓「N號房」事件震驚國際社會，主嫌趙柱彬（音譯，조주빈）非法拍攝與散播青少年性剝削影片案件，惡劣行徑甚至驚動南韓總統文在寅下令嚴辦。韓國警方計畫，明日上午將犯嫌移送檢察機關時，將全程保持露臉形式，為南韓司法史上首次遭公開示眾的性犯罪嫌疑人。

綜合南韓媒體報導，雖然「N號房」事件並非凶殺案，但南韓警方仍決定打破以往刑事偵查慣例，決定將嫌犯身份、個人資料公開，為南韓首例將嫌犯身份公開的性犯罪案件。

首爾地方警察廳召開由警界和法律界、精神科醫師、心理學家、大學教授等7名成員組成的案件審議委員會，會後決定公開嫌疑犯趙柱彬的姓名、長相、年齡等個人資料。

除此之外，警方計畫25日上午將目前關押在首爾鐘路警察局的趙嫌移送檢察機關時，將不予配戴口罩、不用衣服遮臉，公開趙嫌正面形象。據悉，趙嫌生於1995年，2014年入學仁川某大學資訊通訊系，於2018年2月畢業，在校期間還曾擔任校報記者。

審議委員會指出，趙嫌將不特定人群的數十名女性視為奴隸，拍攝並傳播性剝削影片，被害者多達70多人，甚至包括兒童和青少年在內，犯罪手段惡劣，案件情節重大，檢方已經充分掌握證人和證據，因此決定公開趙嫌身份。

審議委員會補充說，「從公民知情權，防止同類型犯罪再發生，以及預防犯罪的角對考量，決定公開嫌犯身份，以符合公眾利益。」

近日被查獲的「N號房」聊天室藏身Telegram平台，內容充斥性犯罪內容，且主嫌還開設一系列不同編號的群組房間，聊天室會員必須繳交不同金額的費用，才能加入並查看聊天室內容。據悉，影片內容涉及未成年人性犯罪，甚至包括殘忍虐待影片。

另據南韓SBS新聞報導，喪心病狂的嫌犯趙柱彬，甚至接受了一名姜姓男子委託，同意以400萬韓元（約新台幣12萬元）的價碼殺害一名幼稚園女童，所幸這起陰謀並未付諸行動。

據報導，同為N號房犯罪成員的姜姓男子，先前因為頻繁騷擾、威脅30多歲女性而被判刑，入監服刑1年2月後釋放，於去年3月出獄。姜男出獄後為了報復舉發自己的女性，決定委託趙柱彬報仇，雙方談妥以400萬韓元殺害該名女性就讀幼稚園的女兒。目前，警方已經掌握這起密謀殺人案，調查正在進行中。

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