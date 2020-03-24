東京奧運延後1年現賠「1800億元」　全國準備7年民心深受打擊

▲ 東京奧運後1舉辦，已經讓日本現賠60億美元 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本將東京奧運視為振興經濟的一帖良藥，但是因應從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日本首相安倍晉三與向國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）提議，希望延期1年，現在日本媒體已經推算出，東京奧運延期辦理之後，日本已經現賠60億美元（約新台幣1800億）。

《日本時報》報導，延後舉辦東京奧運會造成的損失大約為58億美元。《日經新聞》報導則指出，損失在54億美元到63億美元之間，這些損失只是奧運會本身的損失和推遲1年造成的財政消耗。如果奧運會被取消，損失將達到410億美元（約新台幣1.2兆）。

延後奧運是一項龐大的工程，將有無數問題提交給奧組會和舉辦城市東京，最直接的損失就是很多工程項目的違約。位於東京晴海的奧運選手村本來計劃好會後為直接轉為建案出售，大約有4100個單位，許多房子已經出售，交屋時間是2023年3月左右。如果奧運會被推遲，很多購房者肯定會要求賠償損失。

▲日本首相安倍晉三期待靠東京奧運振興日本經濟。（資料照／路透）



一位奧組會官員說，「選手村的補償問題將非常複雜。」

奧運會的主新聞中心和國際廣播中心租用的是東京國際展覽中心的場地，展覽中心明年的租借方已經確定，奧組委再次租用東京最大的展廳不僅需要房租，還需要給新的參展商巨額賠償費。

很多其他的比賽場地和酒店也面臨同樣的問題。很多酒店都是東京奧組委的簽約商，奧運會期間他們的房間都通過奧組委全部訂完，這些損失都需要等待評估。

人工成本也是一項非常大的開支。東京奧組委現在有3000多名工作人員，隨著比賽的臨近，奧組委還聘用了一些短期聘雇員工，延遲奧運會後所有人的合約都要重新簽訂，計劃外的人力成本激增。

除了直接的經濟損失，間接的損失更大，並且影響更加深遠。東京和日本都為奧運會準備了7年時間，全國上下滿懷熱情地迎接奧運會，延遲奧運會對於整個國民信心更是造成嚴重打擊。

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