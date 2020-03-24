國產署標租國有地供太陽能光電使用　商機破4億元

▲太陽能光電。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國產署今（24）日標租今年第一批國有非公用土地供太陽能光電設備使用，有三案順利標脫，預估20年商機可達4.36億元。

原本預計標租四塊土地，包含台中、雲林、高雄以及嘉義，但是因為雲林的地因為遭非法占用，所以宣告停標，等問題處理完畢，再決定是否列標。而其他三塊土地則是順利標租，且標封起碼兩封以上，甚至最高可達6封，顯見國有地標租光電設備使用愈來愈熱絡。

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順利標脫的土地為台中市的土地位在大安區，面積有1.24公頃，由匯橋公司標得，保證金為124.3萬元，投標設備裝置容量為1505.28峰瓩，回饋金比率6%，預計每年躉售收入為753萬元。

高雄土地則是位在鳳山區，面積有1.28公頃，由兆明升取得，投標設備裝置容量為1445峰瓩，每年躉售收入為722萬元，回饋金比率為19.5%。另嘉義縣土地則是在布袋鎮，面積1.28公頃，同樣由兆明升取得，投標設備裝置容量為1413峰瓩，回饋金達23.1%，每年躉售收入則有706萬元。整體而言，標脫的三案20年的商機可達到4.36億元。

行政院去（2019）年拍板「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，要在2020年達裝置容量6.5GW目標，最終目標是2025年20GW。所以國產署也積極辦理今年第二批標租，同樣也是4宗土地，包括嘉義縣大林鎮2案、新竹湖口、苗栗竹南各1案，每年躉售收入總計約3000萬。