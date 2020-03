貨車過地磅站傳出尖叫聲　莫三比克爆64個移民貨櫃中悶死

▲近年頻傳中南美洲難民逃往美墨邊界尋求庇護。(示意圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

位在東非的莫三比克在當地時間24日傳出一起命案,移民服務局攔截了一輛可疑的貨櫃車,打開貨櫃後發現,裡面共有78人,其中有64人已經沒有生命跡象,經過調查後發現這群人有可能是來自衣索比亞的非法移民,司機與一名24歲男子被依協助非法移民入境的相關罪名逮捕。

根據移民服務局發言人表示,同事在蒂特省的穆薩卡納(Mussacana)地磅站盤查一輛貨車時,後方的貨櫃發出撞擊與尖叫聲響,察覺有異之下要求司機打開。起初司機想要以藉口阻止,但在移民服務局同事堅持之下只好打開貨櫃,才讓整起事件曝光,根據初步的調查指出,喪命的64名非法移民可能是因為窒息而死。

倖存者之一的Arikasho Therebo表示,自己是因為想要過更好的生活,才會鋌而走險到南非共和國。貨櫃司機也表示,收到指示要把一群人運到莫三比克,事成之後可以拿到415歐元(約台幣1.3萬元)的傭金。

南非共和國是世界上礦產最豐富的國家之一,以貴金屬聞名,主要礦產包括金、鉻、鑽石、白金等四種,現在已經由傳統的農、礦業轉為製造業和服務業,是非洲大陸工業化程度最高的國家。

