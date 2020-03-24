上市櫃剉咧等股東會旺季遇疫情　金管會推「電子投票」防疫又省時

▲股東會旺季即將到來，金管會呼籲，股東可使用電子投票出席股東會，行使表決權。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，迎接今年4至6月約1,700家上市櫃公司股東會，外界擔憂人數聚集恐成防疫破口。金管會今（24）日呼籲，公司應加強宣導股東可積極使用「電子投票」出席股東會，行使表決權。

為便利股東行使表決權，全體上市櫃公司從2018年1月1日起召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，也就是以「電子投票」的方式，行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間與地點的限制。

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金管會呼籲，公司及股務代理機構加強宣導股東在疫情期間積極採用電子投票出席股東會，使公司於召開股東常會同時，也能兼顧防範疫情，並維護股東參與會議的權利。

金管會表示，已督導集保結算所洽股務機構及周邊單位共同研商，並已於16日對外發布「因應防疫召開股東會之作業指引」，包括制訂公版通知內容供各發行公司於開會通知書封面明顯處載明，暨股東會防疫措施，以利公開發行公司召開今年股東常會的參考。

金管會指出，公司應於開會通知書載明相關配合防疫事項，讓股東清楚了解公司防疫措施，並依據上述作業指引建議，預先妥善規範召開股東會的相關細節，順利完成股東常會的召開。