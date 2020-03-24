　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

上市櫃剉咧等股東會旺季遇疫情　金管會推「電子投票」防疫又省時

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲股東會旺季即將到來，金管會呼籲，股東可使用電子投票出席股東會，行使表決權。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，迎接今年4至6月約1,700家上市櫃公司股東會，外界擔憂人數聚集恐成防疫破口。金管會今（24）日呼籲，公司應加強宣導股東可積極使用「電子投票」出席股東會，行使表決權。

為便利股東行使表決權，全體上市櫃公司從2018年1月1日起召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，也就是以「電子投票」的方式，行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間與地點的限制。

請繼續往下閱讀...

金管會呼籲，公司及股務代理機構加強宣導股東在疫情期間積極採用電子投票出席股東會，使公司於召開股東常會同時，也能兼顧防範疫情，並維護股東參與會議的權利。

金管會表示，已督導集保結算所洽股務機構及周邊單位共同研商，並已於16日對外發布「因應防疫召開股東會之作業指引」，包括制訂公版通知內容供各發行公司於開會通知書封面明顯處載明，暨股東會防疫措施，以利公開發行公司召開今年股東常會的參考。

金管會指出，公司應於開會通知書載明相關配合防疫事項，讓股東清楚了解公司防疫措施，並依據上述作業指引建議，預先妥善規範召開股東會的相關細節，順利完成股東常會的召開。

ET快訊
R0值若破這數字「雙北得封城」　專家：防守線要守住
東京奧運延期1年舉行！與IOC主席通話　安倍開口提了
清大法籍研究生染疫！曾讓案84法籍來台觀光男借住
相較SARS、流感！專家揭新冠病毒「3大特點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

上市櫃剉咧等股東會旺季遇疫情　金管會推「電子投票」防疫又省時

15廠商入選紡織品整合行銷與商機開發計畫　拓銷產品多元化

公股銀加碼降息挺民眾！千萬房貸利息半年可多省1萬2500　4月1日起自動調降

台股逐筆交易上路2天檢視出爐　金管會秀數據沒嚇跑散戶、交易量正常

台灣資金充裕！　央行：有足夠流動性支應金融情勢變動

雲朗掌握疫期「異地辦公」商機　四品牌推日租辦公方案搶市

COMPUTEX延期至9月　貿協：原展期將舉辦線上展售

紓困奏效！歐股早盤強勢上揚逾4%、德國指數領漲566點或6%

快訊／台北國際電腦展確定延期！　預計延到9/28~9/30辦理

央行2000億融通貸款造福中小企業　200萬以下貸款利率不高於1%

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

上市櫃剉咧等股東會旺季遇疫情　金管會推「電子投票」防疫又省時

15廠商入選紡織品整合行銷與商機開發計畫　拓銷產品多元化

公股銀加碼降息挺民眾！千萬房貸利息半年可多省1萬2500　4月1日起自動調降

台股逐筆交易上路2天檢視出爐　金管會秀數據沒嚇跑散戶、交易量正常

台灣資金充裕！　央行：有足夠流動性支應金融情勢變動

雲朗掌握疫期「異地辦公」商機　四品牌推日租辦公方案搶市

COMPUTEX延期至9月　貿協：原展期將舉辦線上展售

紓困奏效！歐股早盤強勢上揚逾4%、德國指數領漲566點或6%

快訊／台北國際電腦展確定延期！　預計延到9/28~9/30辦理

央行2000億融通貸款造福中小企業　200萬以下貸款利率不高於1%

最新民調施政滿意度再創新高　83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

企業「假投保真理財」接連被抓包　金管會1年半逮到9家壽險違規

韓妞瘋柑橘C美白！斑點毛孔OUT，讓膚色明亮超有感

新增1例境外移入感染本土！清大男學生「發燒4天」確診　20課改線上教學

影／宏達電「VIVE Sync預覽版」搶先體驗　打造3D虛擬人偶參與VR會議

「延1年太樂觀」東奧組委會建議延2年　2022成另類「奧運年」

泰國返回「拒絕隔離」！女大鬧機場...怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

中職／潘威倫、伍鐸投手戰　統一獅、悍將5局0比0

影／因應疫情衝擊　鄭文燦：中央與地方聯手為企業紓困

快訊／安倍晉三向IOC主席提議　希望東京奧運延期一年

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

財經熱門新聞

口罩國家隊開外掛！經部擬採購N95口罩產線

王令麟：東森媒體園區打造為林口新地標

即／美股道瓊下滑500　Fed救市無效

「連股神也賠慘了」謝金河籲套牢者別氣餒

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

即／Fed加力救市　美期指漲400點

小老百姓也受惠！公股銀房貸1千萬元以內、信貸車貸　利率通通降

台股早盤大漲317點！亞股率先反彈　指數站上9200點

獨／台積電要員工暫停出國、在家上班　內部信曝光

口罩國家隊日均產量突破1200萬片　幕後英雄曝光了

日圓再現低點！換匯價創1個月新低　換新台幣5萬多賺3300元

居家檢疫掛上平安環「離家1秒就嗶嗶」　經部祭警報利器盯緊趴趴走

竹科第一家！台積電實施在家上班

Fed祭無限QE！金價創有紀錄以來最大單日漲幅

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌稱「陸方不該隱匿疫情」　朱鳳蓮：製造謊言煽動仇恨

蘇貞昌稱「陸方不該隱匿疫情」　朱鳳蓮：製造謊言煽動仇恨

針對行政院長蘇貞昌日前表示，大陸如果不隱瞞疫情，早一點警告全世界，也不會這麼嚴重。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮有最新回應，她說「蘇貞昌再次散佈蘇式謊言，公然造謠大陸隱瞞疫情，製造謊言來煽動歧視、仇恨。」

行政院補助民宿業5至10萬　提供航空業融資500億

行政院補助民宿業5至10萬　提供航空業融資500億

減輕網路負荷！臉書限制畫質措施擴展至拉丁美洲

減輕網路負荷！臉書限制畫質措施擴展至拉丁美洲

漁業署研議外籍漁船員「搭機來台」模式防疫

漁業署研議外籍漁船員「搭機來台」模式防疫

魏應充心繫味全龍　啟動遠距辦公

魏應充心繫味全龍　啟動遠距辦公

關鍵字：

金管會股東會新冠肺炎武漢肺炎疫情電子投票旺季

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真健保沒給付　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

獨／劉真靈堂高等級規格曝光！　辛龍「堅持給愛妻最好的」

辛龍淚認不好過！哽咽曝「家產曾被查封」

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面