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15廠商入選紡織品整合行銷與商機開發計畫　拓銷產品多元化

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▲▼ 109年度紡織品整合行銷與商機開發計畫執行說明會。（圖／紡拓會）

▲ 109年度紡織品整合行銷與商機開發計畫主持人，紡拓會副秘書長楊曉琴。（圖／紡拓會）

記者李瑞瑾／綜合報導

經濟部國際貿易局為提振紡織業出口，本(109)年度起持續推動三年期（109-111年）「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，並委由紡拓會執行，期望經由多元的整合行銷措施，協助台灣紡織業者拓銷國際市場。

紡拓會表示，本年度共計15家業者入選為本計畫「客製化行銷輔導措施」之受輔導廠商，紡拓會已於3月20日舉辦計畫執行說明會，除由計畫執行團隊介紹本年度計畫內容及相關輔導資源外，並針對受輔導廠商於計畫執行管考方面須注意配合的事項詳加解說。

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中小企業比例過半 入選廠商拓銷產品多元化

該計畫以「國際行銷諮詢與服務」、「客製化行銷輔導措施」、「整合行銷與商機開發活動」作為計畫核心，其中「客製化行銷輔導措施」是由業者依據其本身產品優勢及核心能力，規劃客製化輔導方案並提案申請，本年度並新增可由兩家以上廠商聯合提案之申請方式，以期藉由產業合作提升拓銷績效。共15家入選廠商，其中超過七成為自行提案，且中小企業家數比例超過半數，期望能透過政府資源的挹注，全面提升國際行銷能量。

萬國通路係以自創品牌起家，40年來以eminent品牌行銷國內外，是世界知名PC、PP及TPO等材質的各式軟、硬行李箱專業之設計、製造及銷售公司，每年生產超過300萬只的各式行李箱，外銷至全球各地；莎美娜實業為高階運動成衣製造商，致力於高品質運動服飾的生產及創新，本次提案聯合裕源紡織，垂直整合上下游供應鏈，提供客戶full package(布料+成衣)的高端機能運動服飾完整服務，共同開發國際運動品牌商機；仁美商標擁有超過35年商標織帶、緹花織帶、緹花布料專業生產經驗，持續不斷技術升級轉型，客戶遍及諸多國際一線品牌，近年並致力於

循環再生設計利用，以落實友善環境達到零廢料的目標；坤龍紡織已有44年歷史，採一貫化、一條龍式生產作業，為專業紡織布料製造商，本次提案整合佳紡國際的環保機能抗菌紗系列，進行家飾布、都會型時尚休閒布及戶外運動布料之推廣及目標市場行銷；誠佳科紡以「綠色循環經濟」為主軸，結合廢棄蚵殼及寶特瓶，開發6合1機能性新材料，主要產品包括海毛紗Seawool短纖紗/長纖紗、面料等，具低熱傳導、高吸濕係數、遠紅外線放射、抗菌、消臭、抗紫外線特性。

▲▼ 109年度紡織品整合行銷與商機開發計畫執行說明會。（圖／紡拓會）

▲ 109年度紡織品整合行銷與商機開發計畫執行說明會。（圖／紡拓會）

多元商機開發活動 預估帶動7,500萬美元商機

紡拓會指出，本計畫本年度除持續拓銷北美及歐陸等成熟市場外，亦將積極配合政府政策，同步開發越南、印尼、泰國、斯里蘭卡等新南向國家，以及中東歐等新興市場。希望輔以紡拓會的行銷數據分析強化精準行銷，以永續機能紡織品為主軸，智慧紡織品為亮點，提升台灣紡織產業之創新形象，並能達成帶動整體商機7,500萬美元之目標。

紡拓會副秘書長楊曉琴表示，因遭受新冠肺炎疫情影響，上半年的國際行銷活動受限，惟紡拓會將透過政府的資源以及多元的商機開發活動，積極協助業者進行市場拓銷，爭取商機。

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