「傳產淡季+肺炎疫情」橙的前2月虧損410萬元、每股虧0.19元！較2019年同期收斂

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年2月自結合併營收為2161萬元，稅前虧損312萬元，稅後虧損277萬元，稅後每股虧損0.13元；累計今年前2月自結合併營收為4628萬元，稅前虧損446萬元，稅後虧損410萬元，稅後每股虧損0.19元，虧損較2019年同期收斂。

橙的表示，今年1至2月適逢農曆新年、出貨的工作天數較少為傳統產業淡季，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情減緩部分客戶的拉貨力道，使得營運表現上仍需直接面對相關成本與費用的影響。

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至於前2月自結虧損能較2019年同期收斂，橙的認為，主要受惠於美國AM主要客戶針對旗下TPMS產品的備貨力道增溫，加上日本卡車的AM訂單維持每季的穩定出貨，為整體營收注入活水，凸顯橙的積極布局全球TPMS利基型市場的效益顯現，也是自結2020年前2月營業毛利率站穩33%的重要關鍵。

橙的進一步表示，目前經營團隊面臨市場白熱化的競爭下，持續採取落實OEM客戶及產品結構優化、嚴謹控管公司各項費用支出的整頓政策，希望能夠維持提升集團整體獲利持續優化的目標。

面對疫情延燒，橙的透露，短期影響全球經濟貿易、零售消費的景氣、匯率波動等，致使公司整體營運受到負面因子的干擾，但橙的仍積極與客戶協調訂單出貨時程、爭取更多利基型TPMS市場等因應策略。

今年截至目前為止，除了AM市場客戶的訂單保持穩定出貨外，橙的也成功繼打入中國大客車龍頭鄭州宇通供應鏈中成為大型巴士的主力TPMS供應商後，緊接著與北汽福田集團合作整合車載系統的需求，針對輕型客車TPMS系統的OEM訂單也已經量產出貨，期待客戶逐步恢復正常運作下，帶動拉貨力道回溫。