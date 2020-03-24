公股銀加碼降息挺民眾！千萬房貸利息半年可多省1萬2500　4月1日起自動調降

▲自用住宅1000萬以內，自4月到9月底，房屋貸款利率除了反映央行降息外，政院再加碼降1碼。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院今（24）日召開「政府挺你 安心防疫」記者會，其中行政院宣布，自用住宅的1000萬元房貸利率除了反映央行降息1碼（0.25％）以外，還要再降息1碼，為期半年。銀行表示，千萬元的房貸族，光半年之內可以省息2.5萬元，對於房屋自住的民眾，就可以減輕不少的負擔。

公股銀行表示，原本反映央行降息，大多數在4月開始調整，現在行政院再加碼，房貸、個人信貸、車貸也都加碼降息，包括房貸加碼降1碼，共計2碼（0.5％）；信貸、車貸等加碼兩碼（0.5％），共計3碼（0.75％）。

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公股銀行透露，實施日期為4月1日起到9月30日止，只要是在泛公股銀行，包含台銀、土銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、合庫以及台企銀等有辦理個人消費性貸款，都可以享受到減碼的優惠。

公股銀表示，這次央行要求公股銀足額反映降息1碼（0.25個百分點），原本房貸利率最低1.6%，就降到1.35%，以以1000萬元來說，一年省就可以省息2.5萬元。

這回，行政院宣布紓困方案，再加碼降1碼，為期半年，使得原本1.6%的房貸，最低可能降到1.1%。以1000萬的房貸來說，加碼降息後，還可以多省1.25萬元利息錢。

整體來說，央行降息加上公股銀行加碼降息，房貸族一年可以省息3.75萬元，單單4月到9月底這半年，就可省息約2.5萬元。但如果是超過1000萬元的房子，如果符合自住的原則，那麼1000萬元的部分仍可以享受半年加碼優惠；超過的部分則是足額反映央行的降息，以1200萬元的房子來說，其中1000萬元降0.5個百分點、200萬元降2.5個百分點。

青年安心成家貸款 利率可望不到1%

不過銀行提醒，該優惠方案是4月到9月底，如果是中途的新增貸款，如6月才增加的貸款，優惠同樣是到9月底結束，優惠期間就會縮短。

值得注意的是，青安安心成家貸款同樣4月起至9月底止，享有降息兩碼的優惠，以最優惠的1.44%來計算，降2碼的話，只剩0.94%。銀行業者表示，因為政院對於照顧房貸的部分，已經提出自住的要求，所以銀行會歸戶，原則上以限制1棟、自住為主，第2棟或者是投資用的房子，就無法享受加碼優惠，且銀行自4月開始就會自動調整民眾的房貸利率，不需要特別申請。