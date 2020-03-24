台灣資金充裕！　央行：有足夠流動性支應金融情勢變動

▲ 中央銀行。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（24）日公布109年2月金融情況，2月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.82%及0.76%，均較上月為低。M1B及M2年增率分別下降為7%及4.35%，主要受外資轉呈淨匯出之影響。累計本年1至2月M1B及M2平均年增率分別為7.3%及4.47%。

央行官員指出，1、2月波動比較大，因此常以1、2月平均作為統計參考，1、2月平均之M1B及M2年增率分別為7.3%與4.47%，以歷年1、2月平均起來比較，仍屬表現穩健。

請繼續往下閱讀...

1、2月平均M1B為近6年以來相對高點，M2則是近4年來相對高點，央行官員指出，這代表市場資金還是非常充裕，有足夠流動性支應金融情勢變動。

外資2月受到金融市場波動，總計匯出38.97億美元，1月則匯入12.9億美元。央行官員指出，雖然市場波動大，但台灣經濟基本面相對穩健，3月以來雖外資也有賣超股市，但是是全球因素、不是只有台灣。台灣金融體系資金依然充裕，央行也密切關注銀行流動性，政府也鼓勵銀行積極供給企業或民眾需求資金，台灣情況都相對穩健，足以對抗金融市場波動。

央行官員表示，2月份民間部門放款亦持續增加，後續看疫情控制情況，以及疫情對全球金融市場波動的影響。各國央行也都與相關部門推出經濟措施，會持續觀察未來幾個月的市場情況。

109年2月準備貨幣日平均數為4兆4,659億元，較上月增加67億元。其中，流通中通貨(通貨發行額扣除央行庫存現金)受農曆春節過後通貨陸續回籠影響，減少829億元，金融機構存放本行準備金則增加896億元。2月日平均準備貨幣年增率為4.89%，較上月之9.38%下降4.49個百分點。累計本年1至2月日平均準備貨幣之平均年增率為7.08%，較上年同期之6.78%為高。

另外，證券劃撥存款餘額為2兆1493億元，續創新高紀錄。央行官員指出，股市隨經濟規模擴大，參與民眾與機構法人都會增加，雖2月份股市有下滑，但不論民眾、機構法人或外資都在觀望，投資人會尋找優質股票，或是將部分資金停泊在帳戶當中尋找進場時機，台股殖利率相對高、相對穩健，仍吸引民眾、機構法人與外資參與。