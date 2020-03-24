台股逐筆交易上路2天檢視出爐　金管會秀數據沒嚇跑散戶、交易量正常

▲台股盤中逐筆交易上路，金管會呼籲，投資人應視本身風險承受能力及投資策略，選擇適合的委託單種類。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股盤中逐筆交易上路首日傳出災情，不少人反應下單APP「瘋狂轉圈圈」，市場也擔憂新制實施後會嚇跑投資人。金管會證期局今（24）日表示，證交所或券商交易主機，系統一切正常，後續也一切順暢，另觀察投資人結構，上路前一天自然人交易比重為51.4%，而上路首日自然人比重提升至54.4%，顯示散戶交易量未因逐筆交易上路後就減少，是一個中性的制度。

昨天是逐筆交易新制實施的第一天，不少投資人傳出有當機的情形發生，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，初步了解後，無論是證交所或券商交易主機，系統一切都正常，而投資人反應無法下單，主要是少數券商的看盤軟體，開盤前有許多使用者同一時間更新軟體，導致投資人不太順暢，不過一發現問題後，隨時排除問題。

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蔡麗玲指出，台股成交量集中市場1,540.5億元、上櫃市場281.75億元，累計1,822.25億元，比近期日均量2,000億元上下，相對來得低，不過若與去年日均量1,556.36億元相比，相對比較高，推測交易量與近期成交量較少的原因是國際情勢變化大，以及最近採行穩定股市措施，包括調降借券賣出量、有條件禁止平盤下放空等，對成交量也會有所影響。

另觀察投資人結構，蔡麗玲說，自然人交易比重昨天來到54.4%，與前一個交易日51.4%相比，顯示未因逐筆交易而減少，顯示逐筆交易制度是一個「中性制度」，因此沒有逐筆交易上路後，影響量能的情況發生。

蔡麗玲呼籲，中長期布局的散戶，建議可使用限價單ROD的委託方式，風險相對比較可以控制，且逐筆交易上路首日，使用限價單ROD者高達96.31%，顯示大部份投資人都能理解其風險，這是一個好現象。