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COMPUTEX延期至9月　貿協：原展期將舉辦線上展售

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▲▼台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）即將在5月28日至6月1日於台北盛大展出。（圖／業者提供）

▲台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）為每年重頭戲之一。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，外貿協會與台北市電腦公會決定，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月辦理。

貿協指出，由於新冠肺炎目前已累積超過30萬人確診、分布於全球167國，已嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業。因此，COMPUTEX主辦單位外貿協會秘書長葉明水及台北市電腦公會總幹事杜全昌共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，今年展期確定延期。

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貿協表示，COMPUTEX台北國際電腦展今年邁入40周年，該展是全球前三大科技展，與美國CES、德國CeBIT並列，也是全球科技業的新技術、新品發表大會，全球的科技業者均會來台觀摩、採購，是全球最重要的電子採購展，每年來台採購的國際買主逾4萬人，每年也均對台灣的飯店業、觀光業帶來極大商機。

但由於今年受到疫情影響，為了持續服務全球有需求的參展廠商及買主，並顧及所有與會者之健康安全，今年COMPUTEX將延期至9月28日至30日，於台北南港展覽館2館舉行，將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。

貿協也說，依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6月趨緩，外貿協會將透過全球63個駐外單位加強洽邀全球買主來台參觀9月的COMPUTEX。

此外，主辦單位將在6月原檔期期間，在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請國內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以Webinar型式分享5G與AIoT等智慧科技應用與最新趨勢。

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