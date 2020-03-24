快訊／台北國際電腦展確定延期！　預計延到9/28~9/30辦理

▲台北國際電腦展（COMPUTEX 2020）確定延期。（圖／台北市電腦公會提供）

記者姚惠茹／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，原本預定在6月2日開展台北國際電腦展（COMPUTEX 2020），經主辦單位外貿協會與台北電腦公會今（24）日召開會議討論，雙方取得共識「確定延期」到9月28日至30日。

COMPUTEX主辦單位外貿協會秘書長葉明水及台北市電腦公會總幹事杜全昌共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月28日至30日辦理。

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台北市電腦公會表示，為了持續服務全球有需求的參展廠商及買主，並顧及所有與會者的健康安全，今年COMPUTEX將延期至9月28日至30日，並在台北南港展覽館2館舉行，預計將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。

台北市電腦公會指出，依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6月趨緩，外貿協會將透過全球63個駐外單位加強洽邀全球買主來台參觀9月的COMPUTEX台北國際電腦展。

台北市電腦公會強調，針對持續力挺COMPUTEX的國內參展廠商，主辦單位將在今年6月原檔期期間，在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，並邀請國內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以Webinar型式分享5G與AIoT等智慧科技應用與最新趨勢。