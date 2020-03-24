央行2000億融通貸款造福中小企業　200萬以下貸款利率不高於1%

▲ 中央銀行總裁楊金龍出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

受到疫情衝擊，許多中小企業面臨資調度危機，央行推出2000億中小企業貸款之專案融通方案，提供中小企業貸款優惠利率，200萬以下貸款利率不高於1%、200萬到600萬則利率不高於1.5%，希望幫助中小企業度過難關。

中央銀行總裁楊金龍在立法院「政府挺你 安心防疫」記者會中指出，央行的2000億中小企業融通方案與經濟部紓困振興方案不一樣，央行提供的條件範圍較寬，經濟部是利息補貼，企業營業額已經受到影響，營業減少15%以上，由經濟部委任的機關認定事實，有一定條件。至於央行的中小企業放款融通機制，條件比較鬆，中小企業銀行認為自己評估受到疫情影響就能向銀行申請，由銀行認定資個是否符合，且此項方案不與其他紓困方案衝突。

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楊金龍表示，這不是補貼、而是用優惠利率，按照中央銀行擔保放款融通1.5%降了1.25%，降到0.25%，代表銀行給央行資金成本只有0.25%，銀行可以根據這0.25%，送到中小企業信保基金，只能加0.75%的利息，以不高於1%的利率貸給中小企業。至於高過200萬的額度，沒有透過中小企業信保基金，則可以自己徵提擔保品，利率上限則是1.5%，額度不超過600萬。

另外，楊金龍表示，2000億元融通額度是中央銀行自己的資金，沒有通過立法院。

▲ 中央銀行業務局局長陳一端。（圖／記者湯興漢攝）

另外，央行業務局局長陳一端也於稍晚進行記者會，對於認定標準，陳一端表示，中小企業根據行政院核定之標準認定；而「受疫情影響」部分，則由各銀行去評估，各銀行近期也都有推出優惠貸款，都會有評估標準。

至於施行期間，陳一端表示，期間為4/1~明年3/27，主要是根據中央銀行法擔保放款再融通最長期限360天來訂定。承做對象規定為中小企業，多數銀行承做對象都有中小企業、都可以融通，雖部分公股銀比較大額，但也有民營銀行，央行也很歡迎民營銀行加入。

至於是否會給銀行限定額度，陳一端表示，也要看實際承做情況，有些銀行承做多、有些少，都會看實際情況做調整。央行也會盡快把相關作業規定，趕進度訂定出來發給銀行，讓銀行可以根據統一標準受理。