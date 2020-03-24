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印度封城空氣品質變好　當地人笑：抬頭看見的星星變多了

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▲▼印度,空氣汙染,口罩,交通。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度繁忙的交通，是造成空氣汙染的主因。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度因為新冠肺炎疫情的關係，目前宣布包括首都新德里在內至少有32個省市與82個縣市實施封城，一直到3月31日為止。印度SAFAR（空氣質量和氣象預報和研究系統）的項目主管Gufran Beig博士表示，因為實施封城的關係，印度各地的空氣品質改善不少，最主要是因為街上的車輛變少；此外，工廠和工業部門的暫停運作也有一定程度的幫助。

根據SAFAR的數據顯示，自從5日以來，孟買和浦那（Poona）大氣中的氮氧化物水平下降了約45％，西北部的大城亞美達巴德（Ahmedabad）更是下降了50％，首都新德里雖然沒有顯著的變化，但PM2.5數值也有呈現下降的趨勢。

受到封城的間接影響，印度多地在當地時間23日的空氣品質數值（AQI）皆介於50到100之間，是屬於「令人滿意的」的空氣品質狀態，此前AQI破100甚至是200是很常見的現象。

世界氣象組織（WMO）也曾因為這個現象聲明，以減少經濟活動的方式控制疫情，的確可以讓局部空氣品質得到改善，但是現在評估是否會對溫室氣體濃度造成影響還言之過早，畢竟這是需要長時間的觀察才能得到結果。

印度有居民指稱，通常摩天大廈會被籠罩在塵埃、煙霧當中，但這幾天明顯可以看到比平常更多的星星；另一位居民布拉甘薩（Francis Braganza）也表示，妻子患有呼吸道的慢性疾病，「但近期在散步的過程中，她可以感覺到呼吸變得輕鬆。」

截至23日為止，印度累積有415例確診病例。總理莫迪在Twitter上呼籲，希望疫情期間國民在非必要情況下可以不要出門，盡量在家辦公，同時也謝謝前線人員為疫情做出的巨大貢獻。

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