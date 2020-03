印度封城空氣品質變好　當地人笑：抬頭看見的星星變多了

▲印度繁忙的交通,是造成空氣汙染的主因。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

印度因為新冠肺炎疫情的關係,目前宣布包括首都新德里在內至少有32個省市與82個縣市實施封城,一直到3月31日為止。印度SAFAR(空氣質量和氣象預報和研究系統)的項目主管Gufran Beig博士表示,因為實施封城的關係,印度各地的空氣品質改善不少,最主要是因為街上的車輛變少;此外,工廠和工業部門的暫停運作也有一定程度的幫助。

根據SAFAR的數據顯示,自從5日以來,孟買和浦那(Poona)大氣中的氮氧化物水平下降了約45%,西北部的大城亞美達巴德(Ahmedabad)更是下降了50%,首都新德里雖然沒有顯著的變化,但PM2.5數值也有呈現下降的趨勢。

