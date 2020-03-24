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假消息全球流竄　女高中生的「閒聊」差點毀了一間銀行

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▲▼ 旅日台灣人陳小姐在東京，買不到衛生紙，住家附近天天掃光。（圖／旅日台灣人陳小姐提供）

▲旅日台灣人陳小姐在東京，買不到衛生紙，住家附近天天掃光。（圖／旅日台灣人陳小姐提供） 

記者范姜士航／綜合報導

新冠肺炎至今已爆發超過3個月的時間，其中假消息和假新聞從來沒有減少過；日本過往給人謹慎及細心的印象，但這次日本社會也受到「口罩和衛生紙是相同原料」的假消息影響，爆發了衛生紙搶購之亂，實際上這並不是日本第一次受到假消息干擾，在1973年時就曾經因為3名女高中生間無意的對話，差點讓一家在地銀行倒閉。

「豐川信用金庫事件」發生在1973年，對許多日本人來說算是著名的誤信謠言事件，甚至有電視台專門拍攝影片在講這事件。事情發生在愛知縣的小坂井町，起因是3名女高中生在車上閒聊關於畢業後的出路，A女表示想去豐川信用金庫工作，B女則對此提出了「信用金庫的未來並不是很好吧」疑問，其實這句話的原意是指「小鄉村的銀行並沒有發展性，不如去全國性的大銀行吧」，但簡短的對話卻被C女誤解，也間接造成了後續的災難。

▲▼日本豐川信用金庫事件。（圖／翻攝自YouTube／sankai03saveG）

▲日本豐川信用金庫事件。（圖／翻攝自YouTube／sankai03saveG）

C女在回家後向家人轉述了A女及B女的對話，卻只說了「聽說豐川信用金庫有點危險」這句，而短短的一句話已經在C女家族中流傳，不久之後又傳到了洗衣店及美髮院的老闆娘耳中，而身為八卦中心的美髮店，讓這則消息開始在主婦間傳開，讓原本的「豐川信用金庫有點危險」變成了「豐川信用金庫很危險」，也從「聽說」變成了肯定句。

▲▼日本豐川信用金庫事件。（圖／翻攝自YouTube／sankai03saveG）

▲日本豐川信用金庫事件。（圖／翻攝自YouTube／sankai03saveG）

這事件最終的引爆點是瓦斯業者向洗衣店老闆娘借電話，在電話中希望妻子從豐川信用金庫領出120萬日元，他的目的只是為了要支付工作上應付的款項，卻讓聽過流言的洗衣店老闆娘誤以為銀行即將倒閉，當下就趕快連絡丈夫及朋友提款，流言只花了一天的時間，就讓豐川信用金庫發生擠兌，領走了約26億日圓(約台幣6億元)。

▲▼日本豐川信用金庫事件。（圖／翻攝自YouTube／sankai03saveG）

▲日本豐川信用金庫事件。（圖／翻攝自YouTube／sankai03saveG）

從女學生閒聊到發生擠兌26億元，這中間僅花了7天的時間，而擠兌事件後，警方開始對散布謠言者進行調查，當警方追到源頭為3個女高中生後，學生表示僅是生活中的閒聊並沒有惡意，沒想到流言卻不斷的更新，造成了最終的結果。

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