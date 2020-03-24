小老百姓也受惠！政院：公股銀房貸1千萬元以內、信貸車貸　利率通通降

▲公股銀的房貸利率可以降到2碼，約0.5個百分點。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院今（24）日召開「政府挺你 安心防疫」記者會；其中，財政部提出的方案包含針對有經濟困難的民眾，可以申請延繳或分期繳稅，且公股銀行的房貸若在1000萬元以內，除了央行降息1碼之外，利率可以再降1碼，共計可以降2碼（0.5％）。

政院此次宣布的刺激經濟紓困方案，不單單針對企業，一般民眾也可以受惠。像是稅可以延繳、分期繳納；個人貸款本金、利息可以緩繳3到6個月。

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另外若是向公股銀行貸款買房，只要是1000萬元以內的房貸，除了央行已經降息1碼，今天還宣布加碼再降利率1碼（0.25％），換言之，一共降2碼（0.5％），加碼部分最長為6個月。另外，信用卡、車貸以及信貸的部分，可以再增2碼，共降3碼(0.75%)。

不過，金管會主委顧立雄也補充說明，公股行庫會配合上述政策，至於民營銀行並未全面跟進，但業者也承諾，若民眾可以提出因為疫情受到影響，會評估給予降利率，這部分由各銀行自行辦理。

對於小型商號的部分，免開發票者的小店家，營業稅查定課徵稅額主動覈實調減最低可免繳；另外開發票者，可申請緩繳營業稅最長1年或分期繳納最長3年(36期）。