比特幣逆勢大漲逾10%！幣圈市值一日大增238億美元

▲虛擬貨幣本月歷經2次血洗，上周開始出現反彈行情。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

儘管股市持續受到新冠肺炎疫情的壓制，但虛擬貨幣行情今（24）日仍持續上漲。截至下午4點30分左右，主要虛擬貨幣24小時內的漲幅都超過10%以上，據Coinmarketcap.com數據，虛擬貨幣總市值在24小時內已增長了238億美元，達1,867.3億美元。

據Coindesk報價，截至稍早，比特幣24小時內漲幅達15.65%至6,770.17美元；以太幣上漲15.16%至142.06美元；萊特幣與波場幣也也分別上漲10.15%及11.18%。

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歐美股市周一（23日）再度下跌，但虛擬貨幣行情卻逆勢上漲。此前，虛擬貨幣本月歷經2次血洗，3月中旬比特幣更一度腰斬，價格跌破4,000美元大關，吐回今年以來所有漲幅，整個虛擬貨幣市場總值一日內蒸發935億美元。在長達2周的拋售潮後，虛擬貨幣上周開始出現反彈，不過目前比特幣的交易價格仍低於今年初水準。

Coindesk資深分析師Noelle Acheson撰文指出，對於那些擔心經濟急遽萎縮的人來說，「比特幣實際上是唯一不受宏觀經濟『直接』影響的資產。」沒有什麼可削減的收入，也沒有阻礙供應的供應鏈，能源成本及供應鏈之類的外部因素可能會影響比特幣礦工的經濟狀況，但比特幣本身會根據網路的變化進行調整。

CNBC報導，加密貨幣交易所Luno業務開發主管Vijay Ayyar表示，聯準會（Fed）23日宣布啟動「無限制量化寬鬆」政策救市，「我們看到比特幣的價格走勢及其它資產類別出現了真正的上漲。這給投資人很大的信心。」他指出，此為比特幣在低迷市場首次有機會展現其避險特性，「結果仍有待驗證，看看比特幣在這種環境下的表現如何。」