匠吐司帶路「全家」烘焙業績成長一成　去年每股賺8.2元

▲全家便利商店發佈2019年財報，每股稅後盈餘（EPS）為8.2元。圖為全家便利商店董事長葉榮廷。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠於自有品牌「匠吐司」明星商品帶動，全家便利商店烘焙業績年成長近一成，轉投資的福比麵包廠去年獲利翻倍，推升去年全年合併營收達777.3億元，稅後淨利為19.13億，較去年同期增12.88%，每股稅後盈餘（EPS）為8.2元。

全家便利商店發佈最新財報，受惠於去年新開店淨增加222店，既存店日均銷售成長2%，來客數也同步成長，本業便利商店的表現穩健，推升去年獲利表現。

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綜觀去年績效，成長來自於鮮食、電商服務、會員經濟三大政策的奏效。黑金(以咖啡為主的現煮飲料)與白金(麵包、吐司、三明治等)品群為獲利雙引擎，推升整體鮮食年增一成五。

▲全家便利商店發佈2019年財報，每股稅後盈餘（EPS）為8.2元。（圖／全家提供）

全家主管表示，黑金商品透過會員商品預售、咖啡旗艦店操作、單品咖啡銷售構成擴大等，有效帶進新來客與既有客之黏著度；白金商品則在自有品牌「匠吐司」明星商品帶動下，整體烘培業績年增近一成。

電商網購經濟則在社群小賣家趨勢的催化下，去年開設「好賣＋」平台提供物流、金流、資訊流加以整合的一條龍服務，而挹注出新一波的成長動能，EC件數較往年多出近二成，也同步反映在服務型來客數的成長上。



去年「全家」會員數則正式突破千萬大關，來到全台灣人口的二分之一，在持續深耕會員下，已培養出高客單的會員族群，會員佔整體營收的比例年增三成。



支援本業的轉投資部分，福比麵包廠去年表現亮眼，獲利翻倍；而日翊文化因應EC市場擴大於107年底高雄專倉稼動後，雖定期產生折舊費用致獲利未見成長，但隨著EC包裹物流需求推升，今年獲利樂觀可期。



其他關係企業部分，餐飲事業去年營收破12億，交出年增2成的佳績，大戶屋日式定食餐廳仍為其中成長主力。中國地區全家便利商店去年底展店達2801店、淨增加230店，已進入九個地區，維持穩健經營步調。