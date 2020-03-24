金價強彈！大戶趁便宜掃實體黃金　黃金王子傳授3招投資攻略

▲4月黃金期貨周一收盤大漲5.6%，漲幅創1984年11月有紀錄以來最大。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

美國聯準會緊急宣布無限量買進債券的寬鬆貨幣政策，使黃金價格大幅飆漲，甚至黃金期貨上漲83美元，報每盎司1,567.6美元，漲幅創36年來最大紀錄。黃金王子、台銀貴金屬部副理楊天立透露，上週因為市場套現壓力，黃金價格底部測試，引來另外一隻市場看不見的手，中實戶、大戶在市場上掃實體現貨。

黃金上週面臨套現的壓力，金價在去年的起漲點每盎司1445美元到1450美元測試，顯示黃金價格在1450美元有所支撐，而套現的壓力主要分三股力量，其一就是來自於投資法人，要應付補保證金與贖回的壓力；其次是個人投資者；最後就是來自於企業的現金需求。但是隨著各政府的紓困方案紛紛出籠，企業除了自己的現金之外，也會轉向求助政府紓困，套現的壓力也逐漸趨緩。

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新冠肺炎疫情（COVID-19）紓困，當然也包含了美國的無限QE政策；而這一波政府紓困方案與金融海嘯不同，這波紓困各國政府反應速度極快，像是美國聯準會（Fed）的降息與無限的購債（QE），除了應付企業紓困資金外，也大量的資金、錢會流入到金融市場，而黃金也是標的之一。

短期來說黃金價格1450美元到1500美元區間底部有支撐；中長期而言，市場資金多、套現壓力也有舒緩，黃金價格仍是上漲趨勢，今年突破1600美元、1700美元是有機會的。

楊天立透露，在上周黃金測試1450到1500美元底部時，國際市場上有「一隻看不到見的手」偷偷掃入實體現貨（如金條、金塊等），並也推升其他貴金屬如白銀價格也暴增了四成左右。

而這些大戶、中實戶不買黃金ETF（指數股票型基金）、期貨，而是狂掃實體黃金主要是擔心新冠肺炎（COVID-19）疫情快速擴大，造成金融系統、制度不穩定，手中有實體黃金還是比較安心。

投資黃金不追著大戶屁股走 一般投資者3種投資攻略

而一般投資人是否要跟著國際中實戶、大戶來買黃金？楊天立表示，以目前黃金價格在1550美元附近，仍是相對低點，一般投資人恐怕沒有足夠的資金和實力像國際大戶、中實戶掃貨，但還是可以依據自己的投資屬、需求投資黃金，他提供了三種投資建議：

▲黃金上週因套現壓力下跌，市場有隻看布建的手，為中實戶、大戶偷偷在市場上掃黃金實體現貨，也就是金條、金塊。（圖／路透）

一，如果是想要拿到實體現貨、像國際中實戶一樣覺得疫情短期間內不能被控制，或者想要避災、避險等，想要拿到實體貨物者。可以透過黃金存摺慢慢買進，等到累積到一定的數量再換成實體的黃金，等於是慢慢買進實體黃金。

二，看好黃金後勢表現，想要投資黃金賺取獲利，可以考慮黃金ETF、黃金期貨，楊天立表示，因為黃金ETF是無法拿到現貨所以適合看好的黃金投資者。

投資ETF方式像是基金、有價證券，所以看好黃金長期上漲、賺取黃金財，可以透過黃金ETF投資。不過值得注意的是，黃金ETF的手續費有些會有內扣費用，會影響到投資人預期的投資報酬，是想要賺取黃金財的投資人應該要注意費用的收取。

三，楊天立認為，即使黃金價格昨日噴出，黃金價格也不會是一路上漲，短期之內受到疫情與消息的影響，價格會暴漲暴跌，所以想要投資黃金者還是採取分批買進、循序漸進擴大投資的方式，穩穩賺取黃金財。