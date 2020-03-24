紓困奏效！歐股早盤強勢上揚逾4%、德國指數領漲566點或6%

美聯準會「恐慌救市」下猛藥，既無助控制疫情，反而引發投資者疑慮升溫。而且在目前程式演算法交易盛行的年代，持續大幅拋售所引發的連鎖反應，可能還會導致流動性危機，進而形成螺旋式下跌，過度的政策反應反而會適得其反。