紓困奏效！歐股早盤強勢上揚逾4%、德國指數領漲566點或6%

▲歐股今(24)日早盤受亞股鼓舞，齊呈現漲幅。（圖／路透社）
記者謝仁傑／綜合報導
歐洲股市今（24）日早盤受亞股鼓舞，開高後紛紛呈現上漲的態勢，主要股市皆漲逾4％；英股、法股、瑞士股開盤直線急升，德股漲最多達6％，西班牙股市則維持漲4％上下。
隨著德國宣布要砸7,500億歐元（約新台幣24.7兆元）防堵疫情衝擊經濟，以及世銀（World Bank）宣布未來將會規劃1500美元（約新台幣4.5兆元）協助開發中國家抵抗疫情，未來全球投資市場能否團結共同抵抗新冠肺炎（COVID-19）造成的重大損傷，值得關注。
歐股今日表現（截至台灣時間下午6點30分）
英國FTSE100指數上漲224點，至5,201點，漲幅4.29％。
法國CAC40指數上漲195點，至4,109點，漲幅4.98％。
德國DAX指數上漲566點，至9,307點，漲幅6.48％。
西班牙IBEX35指數上漲300點，至6,531點，漲幅4.84％。
瑞士SMI市場指數上漲414點，至8,575點，漲幅5.08％。
►德國通過24.7兆元振興計畫！世銀承諾未來15個月部署4.5兆防堵疫情衝擊
►「連股神也賠慘了！」銀行、航空、能源成重災區 謝金河籲套牢者別氣餒
►Fed祭無限QE喚醒黃金！金價創有紀錄以來最大單日漲幅