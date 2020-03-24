2月營收腰斬　榮成：歐美疫情影響大陸復甦、產能減少

▲榮成財務長鄒永芳(右3)。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

工業用紙大廠榮成，受到新冠肺炎疫情衝擊大陸全月停工，導致業績、獲利皆創新低，2019年歸屬母公司稅後淨利5.33億元、每股盈餘（EPS）0.45元，分創近7年、近10年低點，而2月營收更直接腰斬大減51%、自結2月稅前虧損6246萬元，是去年同期虧損2175萬元的2.87倍，增幅達187%。

榮成2019年合併營收登477.15億元次高，年減8.79％，毛利率13.73％、營益率3.74％雙創近8年低點。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利5.33億元，年減42.89％，每股盈餘（EPS）0.45元，分創近7年、近10年低點。

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榮成表示，2019年台灣的紙與紙板(含工業用紙、文化用紙及家庭用紙等產品) 消費量約429萬公噸，年成長-1.21%；每人平均用紙量年成長-1.30%。2019年台灣工紙消費量約200萬公噸，年成長4.19%，台灣紙箱消費量約20.9億平方米，年成長-2.17%

另外榮成財務長鄒永芳表示，中國大陸為此次疫情重災區，湖北榮成目前尚未復工，但已經取得許可，預計近期將復工。目前預估今年中國大陸產能將減少36萬噸，占去年整體產能約10％。不過台灣若可以擴產，整體產量估與去年317萬噸相差不多。

鄒永芳也說，的確目前疫情影響全世界，從目前看來歐美疫情已經影響到中國大陸的復甦，就以湖北廠而言，目前仍尚未復工，但已拿到復工許可，因此希望可以在短期內盡快復工。