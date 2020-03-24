夫妻月收8萬怎麼過？　網曝「南北差很大」…台北人哭：房貸就佔一半

▲夫妻省一點的話，月收8萬在台北還是能過得不錯。（示意圖／Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

很多夫妻即使沒生小孩，還是得負擔房貸、車貸、孝親費等等，在台北生活的人壓力更重。一名網友好奇，如果夫妻收入都差不多4萬，兩人加起來8萬多，大概能過上怎樣的生活品質？

原PO在PTT表示，他聽說不少參加國家考試的人，在訓練階段就有機會遇到將來的另一半，假設兩人都是在國營企業工作，月收入加起來8萬多，「這會是什麼家庭呢？會過啥咪（什麼）日子啊？車子還是toyota嗎？」

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▲在台北沒後援買房會很累。（示意圖／記者張菱育攝）



網友表示，如果住在南部，夫妻月收8萬已經很足夠，如果是在北部就會比較辛苦，「南部會很爽，北部很苦」、「台北兩人8萬只能租個套房，南部兩人8萬存個5年就能買中古大樓了」、「我跟我老婆月收15萬，我們還在租房子」、「一個人8萬還蠻爽，出門不用看價錢，兩個人8萬的話就有點拮据了，生小孩沒品質，房子別想買」、「北部的話生活品質滿糟糕的，畢竟房貸一半就過去了。」

但最重要的還是得看消費習慣，如果沒有車貸房貸，夫妻平常也不會太揮霍，8萬扣掉房租還有足夠預算吃喝玩樂。一名網友透露，他和妻子家庭年收80萬，有背負房貸與車貸，也育有一個小孩，「過得還是很開心，看到小孩開心、平安，生活過得去就好，在雙北還是活得好好的，房子在蛋白區，房貸慢慢還。」

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