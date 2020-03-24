北韓「持續守住」0確診　3大點分析：無差別隔離30天

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

全球多國飽受新冠肺炎疫情所苦，而北韓目前仍維持「零確診」，讓外界不禁懷疑，朝鮮是否因為擔心面子掛不住，所以刻意封鎖消息。臉書「朝鮮經貿文化情報DPRK」稍早提出了3大點並逐一解釋，分別是「往來方式有限且客觀上相對閉鎖」、「朝鮮政府措施明快得宜」、「社會組織嚴密，指令貫徹執行」，表明零確診是絕對可信的消息。

臉書「朝鮮經貿文化情報DPRK」稍早表示，雖然外界對於朝鮮零確診的消息感到懷疑，認為是因為朝鮮礙於面子而封鎖消息；不過「在世界各國都已經得到疫情的情況下，朝鮮宣稱有病例，並沒有所謂的面子跟尊嚴的問題」，加上境內也有世界衛生組織的派駐人員，如果有疫情出現，根本無法隱瞞。

臉書上共有3大點解釋北韓是如何守住、如何維持零確診：



一、 往來方式有限且客觀上相對閉鎖：



1. 航空途徑：朝鮮的對外管道及客商拜訪意願低於他國，因此人員往來較少。



2. 北緯38度周圍：因為長期軍事封鎖，所以幾乎沒有南北的人員往來。



3. 中國吉林、遼寧邊境：吉林及遼寧疫情較輕，加上冬季的人員往來有限，因此疫情傳染的可能性大幅下降。



二、 朝鮮政府措施明快得宜：



1. 全球最早關閉邊境：北韓在新冠肺炎爆發最初期就已封鎖邊境，禁止所有人員往來，海外的北韓人也不得歸國，阻止疫情在境內蔓延。



2. 無差別隔離：疫情期間入境朝鮮的所有人及入境者所有接觸過的人都要全數隔離30天，以最大限度來防堵疫情。



三、 社會組織嚴密，指令貫徹執行：



1. 各單位執行防疫命令，視同作戰：

(1) 學校：延長寒假並進行消毒，同時積極宣導防疫措施。

(2) 貨品進口：貨櫃商品一入境，就會移至空曠處擺放10天並進行消毒。

(3) 任何公共場所、商場、住處都視需求實施不同防疫措施。



2. 各單位加緊趕製更充足的口罩與各類消毒品、藥品：

(1) 醫用口罩：朝鮮保健省醫療儀器工業管理局下屬的醫療儀器研究所研發了新型醫用口罩，並量產以供分配。

(2) 消毒香皂：平壤化妝品工廠推出「功能性消毒香皂」，上市後深受民眾喜愛。

(3) 目前各單位都在積極研發治療新冠肺炎的藥品。



3. 民眾積極配合政府指令：

民眾配合政府指令，避免集會、取消舉辦大型活動。

綜觀來說，北韓嚴謹的封鎖、無差別隔離、積極消毒並避免群聚，都讓疫情不像他國那麼嚴重，臉書「朝鮮經貿文化情報DPRK」也再次強調，「就真的是沒有病例」。