瑞士3大黃金精煉廠被迫停產　金條、金幣零售供應短缺

▲受到疫情影響，金條、銀條和金幣供應不足。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

瑞士為全球金屬精煉的重心，因疫情關係政府下令停止生產，造成金條、金幣供應不足。美國聯準會（Fed）23日宣布第二波寬鬆行動，將無限量買進國庫長期債券及房地產抵押債券，激勵國際金價大漲，單日漲幅達1984年11月有紀錄以來最大。

根據MarketWatch報導，在疫情爆發的這段期間，有些散戶會購買金條或是金幣避險，過去兩週歐美地區的的投資者大量購入金條、銀條及金幣。全球三大黃金精煉廠Valcambi、PAMP及賀利氏（Argor- Heraeus）都在瑞士南部的提契諾州（Ticino），每年加工約1,500噸黃金，約佔全球年度總供應量的三分之一，但受到疫情影響，政府下令暫停停止生產，貴金屬零售業紛紛傳出供應短缺，或是延遲出貨至少15天。

▲4月黃金期貨周一收盤大漲5.6%，漲幅創1984年11月有紀錄以來最大。（圖／取自免費圖庫pixabay）

世界黃金協會投資研究主管阿蒂加斯（Juan Carlos Artigas）指出，各國政府以及央行為了減緩疫情對經濟產生的影響，推出刺激經濟措施以及量化寬鬆等方法，這些措施貶損了貨幣價值，也因此使得黃金受到追捧。

在週一的第二波寬鬆行動中，交易最活躍的4月黃金期貨合約週一上漲83美元或5.6%，收於每盎司1567.60美元，單日漲幅是1984年11月以來最大漲幅的一次。GoldSeek.com總裁兼執行長斯皮納（Peter Spina）表示，「對全球動盪計畫無限期的量化寬鬆至上兆美元，整個過程都對黃金有利，目前黃金正在恢復其作為全球貨幣的功能。」