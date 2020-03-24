為醫護同仁打氣！盛弘與敏盛醫院大手筆發放8百萬防疫獎金　

▲敏盛集團創辦人暨總裁楊敏盛。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，盛弘醫藥（8403）今（24）日宣布，為鼓勵旗下敏盛綜合醫院，勇於承擔防疫工作的醫護同仁，將為防疫前線的人員發放特別獎金每月近百萬元，而盛弘醫藥再加發700萬元的獎勵金，總計800萬元，若以敏盛醫院員工1100人粗估，平均每人可獲得7200元的獎勵金。

敏盛集團創辦人暨總裁楊敏盛表示，對抗疫情是醫療體系責無旁貸的責任和使命，但如果沒有醫護人員的全心投入、燃燒自己的精神，也無法為同胞提供安全健康的照護，而敏盛作為桃園最具完整醫療規模的區域醫院，前線防疫同仁不眠不休為地方防疫提供最安全的守護，值得鼓勵。

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楊敏盛指出，這次的特別獎金，盛弘醫藥為體恤臨床第一線醫療人員的辛勞，再加發700萬元的獎勵金予執行高危險業務的同仁，希望為第一線防疫人員加油、打氣，因此透過策略會議提議捐助方案，讓醫院為每一位醫護人員發放特別獎金。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，為體恤醫院前線同仁的防疫辛勞給予實質的獎勵，不但能夠大為提振全體同仁抗疫士氣，更能推動台灣社會對醫護同仁的重視與支持，除慰勞工作人員的辛勞外，也展現集團對抗疫情的堅定決心。

楊弘仁指出，以敏盛綜合醫院為主軸發展的醫療集團，包括經國總院、龍潭分院、大園分院、竹科員工診所、哈佛健診、躍獅藥局、盛雲電商、敏成公司等，已完整發展出全人照護（Holistic Health Care）」的醫療生態系。