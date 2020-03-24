宏達電「科技防疫」貢獻心力　再贈400盒蘿蔔糕給衛福部打氣

▲宏達電、新店行道會及豪鼎飯店共同贈送400盒蘿蔔糕給衛福部。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，宏達電（2498）不僅為台灣「科技防疫」貢獻心力，近日特別與新店行道會及豪鼎飯店共同贈送400盒蘿蔔糕給衛福部的同仁與志工，為抗疫期間日夜堅守崗位、帶領指揮全民防疫的全國最高衛生機構打氣加油。

宏達電董事長王雪紅雖因要務無法前往，但特別委派總管理長歐陽家立出席致意，代表董事長王雪紅向衛福部所有同仁致上最高敬意，並代為表示「王雪紅董事長對於醫護人員日夜不休的投入防疫工作深感敬佩，HTC對於政府的防疫工作會全力予以支持」。

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▲左起為新店行道會牧師張光偉、宏達電總管理長歐陽家立、衛福部醫事司長石崇良司長、新店行道會牧師張茂松、豪鼎董事長葉永良、醫師白永嘉。（圖／宏達電提供）

衛福部醫事司長石崇良充滿感謝地表示，現在要打贏「防疫」這場仗，需要全國齊心抗疫，借重民間的力量，像是口罩國家隊、科技國家隊，其中宏達電就貢獻良多，因此希望大家照顧好身體與心理健康，成為國家社會穩定，進而成功防疫的關鍵。

石崇良特別感謝宏達電表示，HTC為台灣「科技防疫」貢獻心力，DeepQ團隊自2017年與疾管署成立LINE官方帳號「疾管家」，近期又協助衛福部開發「防疫追蹤系統」，讓居家檢疫者可以透過聊天機器人LINE Bot主動回報健康狀況，用科技的力量分擔醫護人員的負擔。