東森國際媒體園區將成為「台灣坎城」　王令麟：打造林口新地標

▲東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，將打造成林口新地標。（圖／東森國際提供）

記者林淑慧／台北報導

東森集團拓展新據點邁大步！東森集團創辦人王令麟表示，將在新北市林口投資興建企業總部，結合東森新聞雲、聲林之王國際IP等數位媒體優勢，並導入AI、IOT新科技，目標建立線上線下新生活園地，與三井、三立共同創建「台灣坎城」，並打造總高度439公尺的林口新地標。

東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，未來林口國際媒體園區，綜合林口新創園區、工業區新創產業聚落，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。

請繼續往下閱讀...

▲東森集團總裁王令麟(圖右)表示，東森國際媒體園區未來將舉辦各種演唱會、大型活動，讓產業園區與消費者零距離，帶動當地生活圈發展。圖左為東森集團副總裁兼東森國際董事長廖尚文。（圖／東森國際提供）

「東森預計將投資興建總部，樓高達189公尺，加上林口臺地海拔250公尺，總高度將達439公尺，視野絕佳，也會成為萬眾矚目的新地標。」王令麟表示，集團始終與消費大眾走在一起，近期發展IP聲林之王，在海內外深受年輕人喜愛，每年耗資上億打造，為目前台灣最具特色之國際代表IP，未來媒體園區將舉辦各種演唱會、大型活動，讓產業園區與消費者零距離，帶動當地生活圈發展。

▲東森新媒體《聲林之王》去年拿下金鐘獎「最佳綜藝節目獎」。(資料照／攝影中心)

東森國際董事長廖尚文表示，東森積極發展創新產業，將使東森成為創新新媒體、新零售之領頭羊，面對數位雲端的演進與台灣5G將進入營運階段，東森更要做到技術升級，為台灣的文創、娛樂、音樂、IP找到跨出台灣、邁向國際的機會，攜手台灣品牌、零售業一同站上國際舞台。

▲東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今日(3月24日)與新北市政府完成簽約，將打造成林口新地標。（圖／東森國際提供）

東森新聞雲現在為年輕族群首選最支持的新聞網站，每日高達1700萬瀏覽人次居全台之冠，東森於今年一月中旬與華碩展開AI、大數據等語音技術服務導入商業應用的合作，未來也將與人工智慧學校、廣達集團開啟深度合作，並將吸引AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐，可望成為AI智慧文創園區之孵化器。

為了帶動林口國際媒體園區發展，東森集團相關企業將進駐園區，成立東森全球營運總部，也秉持企業社會責任回饋新北市民，除捐贈興闢1.05公頃的廣場用地，規劃作為開放式活動廣場，串聯相鄰之A基地，已由三井得標並預計規畫智慧生活、影音與互動體驗等，並提供附近及往來人潮，聚集、交會、集結及互動的場域，預計每年吸引一千萬以上訪客人次，可望打造出一站式服務的東森生活圈。